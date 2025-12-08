Lupa.cz  »  Paramount se snaží vyšachovat Netflix. Za vlastníka HBO nabízí přes sto miliard dolarů

Paramount se snaží vyšachovat Netflix. Za vlastníka HBO nabízí přes sto miliard dolarů

Filip Rožánek
Dnes
Rod draka (House of the Dragon), seriál HBO Max Autor: Warner Bros. Discovery

Filmová a televizní společnost Paramount předložila nabídku na převzetí konkurenční korporace Warner Bros. Discovery (WBD). Akcionářům nabízí odkoupení všech akcií v hotovosti za cenu 30 dolarů za kus, což by znamenalo celkovou hodnotu 108,4 miliardy dolarů.

Paramount svým prohlášením reaguje na rozhodnutí představenstva WBD, které se přiklonilo ke spojení s Netflixem. Proto se rozhodl obejít vedení Warnerů a ve snaze o nepřátelské převzetí se obrací přímo na akcionáře.

Argumentuje zejména tím, že návrh Paramountu je finančně výhodnější a bezpečnější než konkurenční dohoda s Netflixem. Zatímco Netflix nabízí kombinaci hotovosti a akcií v hodnotě přibližně 27,75 dolaru na akcii, Paramount přichází s hotovostí o 18 miliard dolarů vyšší a slibuje převzetí celé společnosti, včetně divize kabelových televizí. Jeho nabídka představuje prémii 139 % oproti ceně akcií WBD z 10. září 2025.

Generální ředitel Paramountu David Ellison ve svém prohlášení ostře kritizoval postup představenstva WBD. „Jsme přesvědčeni, že představenstvo WBD prosazuje horší návrh, který vystavuje akcionáře mixu hotovosti a akcií, nejisté budoucí obchodní hodnotě lineárního kabelového byznysu a náročnému procesu schvalování regulačními orgány,“ uvedl Ellison.

Paramount tvrdí, že podnik vzniklý spojením WBD a Netflixu by měl na světovém trhu streamovacích služeb podíl 43 %. Podle něj by to pravděpodobně narazilo na zdlouhavý odpor antimonopolních úřadů, zejména v Evropské unii.

Naopak svou nabídku prezentuje Paramount jako vhodnou pro spotřebitele a podporující hospodářskou soutěž. Slibuje zachování investic do filmových studií a podporu kinodistribuce. Kritizuje také plán Netflixu ponechat akcionářům WBD podíl v silně zadlužené a samostatně neperspektivní divizi lineárních televizních kanálů.

Netflix plánuje zachovat značku HBO. Doufá v hladké schválení transakce Přečtěte si také:

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

