Paramount se stále snaží překazit fúzi Warnerů s Netflixem a podává žalobu

Filip Rožánek
Dnes
Paramount Autor: Paramount Global
Portfolio společnosti Paramount zahrnuje televizní síť CBS, filmové studio Paramount Pictures, stanice Nickelodeon, MTV a Comedy Central, nebo streamovací služby Paramount+ a Pluto TV.

Americká mediální skupina Paramount Skydance vyostřila boj o převzetí konkurenční společnosti Warner Bros. Discovery (WBD). Kombinací právních kroků chce zablokovat už dohodnuté spojení Warnerů s Netflixem.

Paramount v pondělí oznámil, že na výroční valné hromadě nominuje vlastní kandidáty do představenstva Warner Bros. Discovery. Cílem je dosadit do vedení lidi, kteří by byli ochotni odstoupit od dohody s Netflixem a přijmout nabídku Paramountu. 

Kromě toho firma podala žalobu u soudu ve státě Delaware. Domáhá se v ní zveřejnění detailních finančních informací, které podle ní vedení Warner Bros. před svými akcionáři tají, aby protlačilo údajně méně výhodnou fúzi s Netflixem.

Jádrem sporu je přesvědčení Paramountu, že jeho nabídka 30 dolarů v hotovosti za každou akcii kompletní firmy je pro investory výrazně lepší než složitý plán Netflixu, který navíc nemá zájem o tradiční televizní stanice. 

Generální ředitel Paramountu David Ellison v dopise akcionářům uvedl, že konkurenční návrh Netflixu je nepřehledný a zahrnuje akcie s nejistou hodnotou. „Warner Bros. Discovery poskytuje stále kreativnější důvody, proč se vyhnout transakci s námi, ale to podstatné nikdy neřekli – a ani nemohou: že by transakce s Netflixem byla finančně výhodnější než naše nabídka,“ tvrdí Ellison.

Vedení Warner Bros. Discovery se však brání a varuje, že spojení s Paramountem by bylo hazardem. V prohlášení ze 7. ledna představenstvo jednomyslně doporučilo akcionářům nabídku Paramountu odmítnout. 

Hlavním argumentem je, že Paramount by si na nákup musel půjčit obrovské množství peněz, což by nově vzniklou firmu zatížilo dluhem přesahujícím 50 miliard dolarů. Podle vedení Warnerů takový plán připomíná rizikové finanční operace, které by mohly firmu existenčně ohrozit, kdežto Netflix je finančně zajištěným partnerem.

Paramount se nyní snaží obejít současné vedení a oslovit přímo majitele akcií. Pokud Warner Bros. svolá mimořádnou schůzi ke schválení dohody s Netflixem, Paramount plánuje vést kampaň proti tomuto kroku a přesvědčit investory, aby hlasovali proti. Zároveň nabízí akcionářům přímý odkup jejich podílů. Snaží se tedy o klasické nepřátelské převzetí, kdy se kupující pokouší ovládnout cílovou firmu i proti vůli jejího managementu.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

