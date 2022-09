Parimatch Tech: V Praze kvůli invazi Ruska otevírá vývoj další ukrajinská IT firma

Autor: Parimatch Tech

V Česku otevírá vývojové centrum další softwarová společnost původem z Ukrajiny. R&D aktivity v Praze rozjela firma Parimatch Tech, která byla založena v roce 1994 a která v roce 2017 přesunula své formální sídlo na Kypr. Před válkou bylo největší vývojové centrum alokováno v Kyjevě, po útoku Ruska byla transformováno do několika kanceláří v západní Ukrajině.

Parimatch u nás prozatím najal třicet lidí a hledá další. “Česká republika je jedním z významných evropských IT klastrů, má pověst bezpečné a komfortní země a nabízí vysoký potenciál pro rozvoj podnikání. Podle údajů Techloop zde v současné době pracuje v IT sektoru více než 316 000 lidí. V příštích dvou letech plánujeme rozšířit české R&D centrum na 200 vývojářů, proto v současné době aktivně najímáme vysoce kvalifikované odborníky z České republiky a do české pobočky také přemisťujeme zahraniční experty,” uvádí Chief Talent Officer Tatiana Davydova.





Rozhodnutí k otevření pražských kanceláří přišlo během ruské invaze na Ukrajinu. Pobočka v Praze mimo jiné poskytla lidem z Ukrajiny zázemí. České hlavní město také slouží jako centrum pro všechny zaměstnance dočasně přemístěné do Evropy.

Parimatch vyvíjí systémy pro sázení, bookmaking a regulovaný online hazard. Soustředí se jak na zakázkový vývoj, tak vlastní značku. Vedle Ukrajiny působí také v Kazachstánu, Tanzánii, Velké Británii a Tádžikistánu. Do letošního března podnikala rovněž v Rusku.

V Praze otevřela vývoj také společnost Sigma Software, která patří k největším ukrajinským IT podnikům. I ta reagovala na ruský vpád. Velkou část aktivit do Česka přesunuli i GSC Game World, ukrajinští autoři hry Stalker.