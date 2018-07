 »  Patrick Zandl prodává hodinkářský web Chronomag.cz

Jan Sedlák

Patrick Zandl, který se dnes věnuje zejména routeru Turris v CZ.NIC, po letech prodává web Chrono­mag.cz věnující se hodinkám. Provozoval ho od roku 2004. Kupujícím je společnost Tempus Consulting zastoupená Robertem Wolfem. Cena obchodu nebyla zveřejněna.

„První článek jsem jako Chronomag vydal 19. listopadu 2004, letos tedy bude Chronomagu čtrnáct let. A to je pořádná porce let. O rok později byl už Chronomag etablovaným zdrojem a mně posloužil v článku na Lupě jako case-study, že stále mohou vznikat výdělečné servery. Jenže příběh Chronomagu byl spojený se mnou a s tím, že moje podnikání se od médií postupně odvracelo. Chronomag se nestal základem webového impéria, naopak většinu ostatních webových projektů jsem bez milosti rozprodal, abych si uvolnil ruce. Jen Chronomag zůstával, zčásti z nostalgie, z další části i z pocitu zodpovědnosti. Komunita, která kolem něj vznikla, byla obrovská a vážil jsem si jí,“ píše Zandl v prohlášení.