Pavel Matocha: Zkusím navrhnout crowdfunding na financování České televize

Nový předseda Rady České televize Pavel Matocha se domnívá, že by bylo možné najít dodatečné finance na činnost veřejnoprávního média prostřednictvím crowdfundingových kampaní. „Jestli je ve veřejnosti tak vysoká podpora ČT, jak na základě výzkumů sama prezentuje, pak by mělo být možné ji dofinancovávat dobrovolným zvýšením poplatků nebo crowdfundingovými kampaněmi. Myslím, že je k tomu vhodná doba. Zcela vážně to zkusím panu generálnímu řediteli navrhnout,“ řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Jak vysvětlil, šlo by vždy o peníze na konkrétní účel. „Televize by uspořádala crowdfundingovou kampaň třeba za účelem zřízení a financování většího množství stálých zahraničních zpravodajů. Pokud by to většina koncesionářů svými penězi podpořila, byla by to pro ČT nejen výrazná finanční, ale i politická podpora. Vedení televize by mělo dobrý argument pro jednání s politiky, že lidé za ČT stojí, a oni by tedy měli po dlouhé době koncesionářský poplatek zvýšit. Byl by to ale samozřejmě pro management i risk, protože kdyby se vybralo peněz málo, pak by to zpochybnilo výzkumy, že je pro ohromné množství lidí televize důležitá,“ tvrdí Matocha.

On sám by podle svých slov přispěl třeba 500 korunami na zřízení zahraničních zpravodajů v Indii a Jižní Americe.