Lupa.cz  »  Pavel Vopařil odchází z Mitonu i z čela Bonami, e-shop nově povede dosavadní šéf Woltu v Česku a na Slovensku

Pavel Vopařil odchází z Mitonu i z čela Bonami, e-shop nově povede dosavadní šéf Woltu v Česku a na Slovensku

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pavel Vopařil - Bonami Autor: Bonami

Z pozice výkonného ředitele e-shopu Bonami a z investiční skupiny Miton odchází na konci roku Pavel Vopařil. V Mitonu působil devět let a v čele Bonami stál zhruba šest a půl roku. Po odchodu plánuje pauzu. „První příležitosti se už začínají scházet,“ zmiňuje pro Lupu. Novým ředitelem Bonami se stane Tomáš Beniak, který v roce 2023 nastoupil do vedení Woltu v Česku a řídil tak český i slovenský Wolt.

Vopařil nastoupil do Bonami koncem roku 2017 a v roce 2019 převzal roli CEO od Davida Šišky. „Provedl firmu extrémní nejistotou a volatilitou spojenou s covidem a postcovidem, obdobím ekonomické korekce, narušených dodavatelských řetězců i vysoké inflace,“ uvádí Václav Štrupl, partner Mitonu. Při jeho nástupu mělo Bonami tržby kolem půl miliardy korun. Štrupl vypočítává, že má nyní 600 tisíc zákazníků ročně, přítomnost na 12 trzích a asi 300 lidí v týmu. Letos podle Vopařila e-shop míří na rekordní ukazatel EBITDA i čistý zisk, byť přesněji čísla nepřibližuje.

Bonami má šest kamenných obchodů a vlastní logistiku ve třech zemích. E-shop rozšířil sklady na 75 tisíc m², asi 90 % prodejů jde ze skladu a nejrychleji rostoucím segmentem je nábytek. Blíže o Bonami a jeho posunu hovořil dosavadní šéf v rozhovoru pro Lupu v roce 2023.

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek Přečtěte si také:

Sleva, jakou zákazník neviděl. E-shopům se podařilo obejít pravidla o transparentnosti zvýhodněných nabídek

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Proč přichází éra suverénních datových center?

Evropa už utíká od amerických cloudů

Kolagenu v těle ubývá už od 25 let, doplníte ho jídlem i pitím

Výpadek služby Cloudflare ochromil řadu webů

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

El Capitan zůstává nejvýkonnějším počítačem světa

Průvodce novým vyhledáváním v éře AI. Co musíte vědět o GEO

Firmy nejsou připraveny na změny. Čeká je krize komunikace

Změny v sociálním pojištění v roce 2026 v oblasti zaměstnávání

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Zahraniční cestovní náhrady v roce 2026. 0smnást nových sazeb

Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Příběh fyzioterapeuta, který léčí závratě a jezdí k lidem domů

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Lenovo ThinkPad P14s: uživatelské zkušenosti po půl roce používání

Celková anestezie u zubaře bude na pojišťovnu, ale jen pro někoho

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Pojišťovny přispějí na bílé plomby. Jednou za dva roky na každý zub

Na oční bychom měli jít nejpozději ve čtyřiceti

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).