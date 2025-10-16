Pěchouček: Evropa nemusí v AI slepě následovat Spojené státy, můžeme je přeskočit

Přední český expert na umělou inteligenci Michal Pěchouček varuje před snahou Evropy napodobovat americký přístup k AI, a to včetně bezmezné deregulace. Místo toho by se podle něj Evropa měla soustředit na své silné stránky – vědecký výzkum, zdravotnictví a ochranu lidských práv. Podle něj máme velkou šanci nebýt pozadu v „příští vlně“ umělé inteligence – jen je třeba přeskočit tu současnou ze Spojených států a objevit oblasti, kde můžeme být první.
Podle Pěchoučka by bylo chybou, kdyby Evropa nyní začala deregulovat a snažila se dohnat Spojené státy jejich vlastní strategií. „Myslím, že bychom měli naslouchat evropským hodnotám a zaměřit se na lidi. Pracovat na tom, abychom lidem v Evropě poskytli co nejvíce svobody a bezpečnosti ve světě AI,“ uvedl na konferenci Týden inovací. Říká, že dříve prosazoval spolupráci na regulaci AI na úrovni demokratických zemí, nyní si myslí, že globální shoda je nepravděpodobná.
„Mohli bychom budovat exportovatelnou AI z Evropy v oblastech, jako AI ve zdravotnictví,“ myslí si s tím, že evropské zdravotnictví je na tom ve srovnání s americkým výrazně lépe. Není to ale jediná oblast. „Nevypadá to tak, ale Evropa je přední výzkumnou a vývojovou oblastí,“ popsal. „Následovat Spojené státy je dle mého prostě špatně,“ uvedl.
Pěchouček byl součástí panelu o mezinárodní správě umělé inteligence, kde zaznívalo více hlasů na podporu nějakého způsobu regulace AI, byť odborníci současně varovali, že přílišné svázání může přiškrtit rozvoj. „Současně však věřím, že by vlády a vedoucí představitelé měli pracovat na tom, aby co nejvíce lidí žijících v Evropě, potažmo v České republice, mohlo využít umělou inteligenci z hlediska své budoucí práce a svých budoucích cílů na trhu práce,“ uvedl.