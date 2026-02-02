Lupa.cz  »  Pěchouček nastupuje do vedení ČVUT. Představil další technologické persony, které si s sebou bere

Pěchouček nastupuje do vedení ČVUT. Představil další technologické persony, které si s sebou bere

Iva Brejlová
Dnes
přidejte názor

Sdílet

ČVUT Autor: Jakub Nešetřil
Michal Pěchouček a Jakub Nešetřil v rektorátu ČVUT

Michal Pěchouček dnes oficiálně nastupuje do rektorské funkce na ČVUT a zároveň s tím představuje svůj tým. Mezi prorektory se nově řadí kromě dříve avizovaného Jakuba Nešetřila také mimo jiné Ladislav Krištoufek, specialista na kryptosvět a dosavadní prorektor Univerzity Karlovy, který patří k nejcitovanějším vědcům na světě. Zvnějšku pochází celá polovina prorektorů, což je podle ČVUT historický unikát.

V týmu je také Lenka Burgerová, někdejší prorektorka Technické univerzity v Liberci, Pavel Ripka, bývalý děkan Fakulty elektrotechnické, Tomáš Svoboda, bývalý vedoucí Katedry kybernetiky na Fakultě elektrotechnické, nebo bývalý zástupce proděkana pro vědeckovýzkumnou činnost na Fakultě stavební Jan Zeman.

„ČVUT pod mým vedením by se mělo stát technickou univerzitou první volby v našem regionu,“ představuje si Pěchouček. Chce přitom využít svých zkušeností z byznysu i roků působení na ČVUT. „Během následujících let chci univerzitu řídit tak, aby se dostala mezi sto nejlepších technických univerzit světa, podle žebříčku QS World University Ranking by Subject: Engineering and Technology. Pro srovnání, nyní je na 189. místě,“ říká.

Prvním krokem vedoucím k naplnění mise nového rektora je zahájení programu pro excelentní mladé vědce a vědkyně ČVUT Starting Grant. Cílem je podpořit začínající akademiky se zahraniční zkušeností a špičkovými výsledky, aby zahájili svou samostatnou vědeckou dráhu právě na ČVUT. Do programu se už mohou hlásit a pokud uspějí, získají až čtyři miliony korun ročně po dobu tří let. Peníze jsou určené k založení výzkumné skupiny, kterých může vzniknout až deset.

„Cílem je získat pro univerzitu nejlepší mladé vědce a vědkyně a pomoci jim naplno rozvinout jejich potenciál. To se vyplatí nejen ČVUT, ale i celé společnosti,“ věří Zeman.

Podle ČVUT je součástí změn také snaha systematicky odstraňovat bariéry, které brání plnému zapojení talentovaných lidí do výzkumu, včetně těch souvisejících s rodičovstvím.

Na ČVUT vznikl další spin-off, poprvé z Fakulty stavební Přečtěte si také:

Na ČVUT vznikl další spin-off, poprvé z Fakulty stavební

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než obávané návaly

Investory nejvíce lákají technologie, ale potřebují větší transparentnost

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Za tyto značky se kyberútočníci vydávají nejčastěji

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

České Epico slaví úspěch, vstupuje na švýcarský trh

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Roboty s vlastnostmi lidí firmy nechtějí, jsou příliš nákladné

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).