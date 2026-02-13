Lupa.cz  »  Pecka.TV spouští předprodej přenosů Formule 1 se slevou až 600 korun

Pecka.TV spouští předprodej přenosů Formule 1 se slevou až 600 korun

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Studio Formule 1 na Nova Sport Autor: TV Nova

Internetová televize Pecka.TV zahájila předprodej balíčku Sezonní permanentka pro nadcházející sezonu Formule 1. Služba nabízí sledování kompletního seriálu Grand Prix s odstupňovaným cenovým modelem, který zvýhodňuje časnější nákup. Zákazníci mohou ušetřit až 600 korun oproti standardní měsíční platbě.

Cena permanentky se bude postupně zvyšovat ve třech vlnách. První nabídka platí do 15. února za 2399 korun, následuje druhá vlna od 16. do 28. února za 2699 korun a třetí od 1. do 8. března za 2799 korun. Pro srovnání, standardní měsíční platby by během sezony činily celkem 2990 korun.

„Naším cílem bylo přinést fanouškům maximální komfort bez nutnosti hlídat si termíny plateb. S touto permanentkou si divák doslova kupuje vstupenku přímo do kokpitu na celou sezónu,“ uvedl Matěj Čičák, marketingový ředitel Pecka.TV.

Balíček zahrnuje všechny tréninky, kvalifikace a hlavní závody včetně sprintů s českým komentářem. Diváci budou mít k dispozici sedmidenní archiv, který umožňuje opětovné přehrávání závodů. Obsah lze sledovat na různých zařízeních včetně televize, mobilního telefonu nebo tabletu.

Předplatitelé Sezonní permanentky získají přístup také k dalším sportovním kanálům v nabídce Pecka.TV, jako jsou Nova Sport, Eurosport nebo ČT Sport. Ty budou během roku přenášet hokejový šampionát, biatlon, NHL, tenisové grandslamy či atletické mítinky z Milána.​​​​​​​​​​​​​​​​

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Filip Sajler vaří obědy pro firmy. Prodávají je chytré lednice

Obchody stahují z prodeje dubajskou čokoládu a medy

Notepad++ byl šest měsíců pod kontrolou čínských hackerů

Konec soukromí jak ho známe?

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP

Windows budou důkladněji chráněny před AI agenty

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

Bitcoinová burza omylem rozdala 40 miliard dolarů

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Máslo bude levné až do podzimu

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).