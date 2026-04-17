Pecka.TV zařazuje stanice HBO, měsíční příplatek je 139 korun

Internetová televize Pecka.TV rozšířila nabídku o doplňkový balíček se stanicemi HBO, HBO 2 a HBO 3 za 139 korun měsíčně bez závazků. Současně do svých stávajících balíčků přidala dokumentární stanici JOJ Svět a menšinovou RomaTV.
Trojice stanic HBO nabízí především filmovou a seriálovou produkci. Diváci Pecka.TV si balíček mohou aktivovat v zákaznickém účtu a kdykoliv ho zase bez sankcí zrušit.
Kromě filmové nabídky Pecka.TV zařazuje i dva tematické kanály. JOJ Svět je slovenská dokumentární stanice s českým zněním, která se stala součástí balíčků Plná Palba, Pro čtyři a Pro šest. RomaTV, stanice zaměřená na romskou kulturu, hudbu a zpravodajství, je nově v balíčku Zlatá střední a ve všech vyšších tarifech.
Pecka.TV se na českém trhu profiluje jako cenově nejdostupnější internetová televizní služba. Podle vlastních údajů nabízí přes 170 kanálů, sedmidenní archiv a sledování na více zařízeních současně. Všechny nové kanály jsou dostupné v aplikacích pro chytré televizory, mobilní telefony i webové prohlížeče.