 »  Pěkný vendor lock-in. Provoz spisové služby za 211 milionů bude bez „výběrka“

Jan Sedlák

Web eGov.cz přišel s informací, že ministerstvo obrany plánuje zadat veřejnou zakázku na provoz spisové služby bez výběrového řízení. Obchod v hodnotě 211,6 milionu korun bez DPH má získat společnost Gordic. Využije se zadání veřejné soutěže v jednacím řízení bez uveřejnění (JŘBÚ), kdy se oslovuje jediný dodavatel.

„Předmětem veřejné zakázky je zajištění bezchybného a efektivního provozování a užívání aplikačního programového vybavení a datové základny informačních systémů využívajících systém GINIS, zabezpečení informační služby a podpory procesů ekonomického řízení, personálního řízení a řízení spisové služby na území státu i v oblastech nasazení jednotek AČR v zahraničních misích, to vše prostřednictvím implementace změn vnější a vybrané vnitřní legislativy do IS GINIS,“ cituje eGov.cz dokument.

„Vzhledem k rozsáhlosti implementace v resortu a z důvodu zajištění technické slučitelnosti a dodržení ustanovení zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů neexistuje v současné době alternativní varianta částečného nebo úplného nahrazení stávajícího řešení. Společnost GORDIC spol. s r. o. je výhradním vykonavatelem majetkových práv k celému APV GINIS ve všech jeho verzích a variantách i k veškeré dokumentaci k tomuto programovému vybavení. Na základě výkonu majetkových práv k APV GINIS má firma výhradní právo APV ve všech jeho verzích a variantách i veškerou dokumentaci k tomuto APV nastavovat, udržovat a v případě potřeby i upravovat,“ lze vyčíst dále.

„Vendor lock-in na IS, který je docela přísně definován v zákonných normách. Doufám, že na toto zareaguje úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Dnes v této věci budu interpelovat ministra obrany,“ uvedl k tomu pirátský poslanec Ondřej Profant.