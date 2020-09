Peněženku Masterpass od Mastercard má nahradit jednotné řešení

Karetní společnost Mastercard v říjnu skončí provoz služby Masterpass, nezůstane ale bez náhrady. Digitální peněženku a platební tlačítko má nahradit elegantnější jednotné řešení z USA.

„Díky službě Masterpass se mohli držitelé karet Mastercard již před lety seznámit s inovativními způsoby placení, kam spadají platby prostřednictvím QR kódu a mobilní platby. S rostoucí popularitou těchto plateb a množstvím dalších podobných služeb jsme se společně s klíčovými hráči na trhu rozhodli vyvinout jednotné řešení, které obchodníkům umožní integrovat jedno platební tlačítko a usnadní tak zákazníkům orientaci,“ prozradil na dotaz Lupy Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko, proč služba Masterpass (peněženka i platební tlačítko) ve skutečnosti končí.

Službu v příštích letech postupně nahradí platební služba Click to Pay. Ta bude společná pro všechna platební schémata sdružená v organizaci EMVCo. Její výhoda by měla spočívat v tom, že obchodníci nebudou muset implementovat platební tlačítko pro každé platební schéma zvlášť. Řešení má ale ulehčit i zákazníkům, kterým odpadne ruční zadávání údajů (včetně biometrického ověření).

V současné době lze službu Masterpass provizorně nahradit možností zapamatované či registrované platební karty, tz. Card on File. Její výhodou by měla být vyšší míra zabezpečení transakcí, během kterých dochází i k ověření obchodníka. Služba Masterpass umožňující mobilní platby za použití QR kódu fungovala na českém a slovenském trhu od roku 2015. Největší využití nalezla pro nákup jízdenek v městské hromadné dopravě.

Služba Click to Pay, která by měla v Česku Masterpass postupně nahradit, byla spuštěna v USA v říjnu loňského roku a do Evropy se teprve chystá. Servis využívá technologie tokenizace a vychází z nově ustanoveného standardu SRC (Secure Remote Commerce), který sjednocuje rozhraní pro integraci jednotlivých platebních schémat. Obchodníkům by měl přinést hlavně výhodu jednotného řešení pro všechny platební metody a všem zúčastněným stranám vyšší bezpečnost plateb díky kombinace tokenizace platebních karet a EMV 3DS protokolu pro ověření držitele.

Princip je jednoduchý, uživatel zaregistruje sebe a použitou kartu do systému Click to Pay, který kartu tokenizuje. Vydávající banka uživateli následně přidělí identifikátor, takže uživatel následně může během plateb v e-shopech platit jednoduše pouze tlačítkem Click to Pay. Metoda rozpoznává, zdali uživatel z použitého zařízení již nakupoval a je mu tak schopná rovnou nabídnout přehled registrovaných karet bez toho, že by musel zadávat jejich údaje.