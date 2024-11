Personální změny v majiteli Rádia Blaník. Skupina Media Bohemia má nového ředitele

Autor: Media Bohemia

Skupinu Media Bohemia, do které patří stanice Rádio Blaník, Hitrádio, Fajn Rádio a Rock Rádio, vede nový výkonný ředitel. Pozice se ujal David Krzok, jehož hlavním úkolem bude digitální transformace firmy.





„Tato transformace zahrnuje rozvoj úspěšných rozhlasových produktů prostřednictvím nových forem distribuce, jako jsou DAB a online vysílání. Nové distribuční kanály budou klást vyšší nároky na kvalitu obsahu, a skupina se proto zaměří na vytváření ještě kvalitnějšího a atraktivnějšího digitálního obsahu pro své posluchače,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

David Krzok začínal v Media Bohemia jako regionální finanční ředitel. Jeho odpovědnost postupně narůstala a od roku 2016 zastával pozici finančního ředitele celé skupiny.

Digitalizace se promítne také do služeb pro inzerenty, Media Bohemia bude vyvíjet „inovativní digitální řešení a platformy pro obchodní partnery“. Skupina chce i nadále zachovat velmi silné regionální zaměření, a to jak v oblasti obsahu, tak i obchodních aktivit. Pomocí AI by ráda umožnila personalizaci obsahu, zlepšila uživatelský zážitek a zefektivnila provoz.

Dosavadní výkonný ředitel Miroslav Hrnko se přesouvá do řídicího boardu společnosti. Ve své nové roli bude mít na starosti rozvoj vysílacích technologií a IT. „Jeho bohaté zkušenosti v oboru a hluboké technické znalosti budou i nadále cenným přínosem pro strategický rozvoj Media Bohemia,“ dodala firma v tiskové zprávě.