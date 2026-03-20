Petice za otevřený Android radí uživatelům v Česku, ať si stěžují antimonopolnímu úřadu

Jan Sedlák
Dnes
Chytrý telefon Google Pixel 10 Pro Autor: Jan Sedlák

Na internetu se objevila nová petice, která chce donutit Google více neuzavírat mobilní operační systém Android. Autoři petice dokonce apelují na spotřebitele, aby kontaktovali regulátory ve svých zemích. V Česku doporučují se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

“Regulátoři po celém světě jsou skutečně znepokojeni nad monopoly a centralizací moci v technologickém sektoru a chtějí informace přímo od jednotlivců, kteří jsou dotčeni a znepokojeni,” stojí na stránkách petice Keep Android Open.

Autorům petice se nelíbí chystané změny pro vývojáře na Androidu. Google bude od letošního září vyžadovat registraci vývojářů, kteří budou chtít publikovat aplikace i v obchodech mimo Google Play Store. Bude nutné zaplatit poplatek, souhlasit s podmínkami, poskytnout úřední identifikační údaje, nahrát důkazy o vývojářově soukromém podpisovém klíči a uvést současné a budoucí identifikátory všech aplikací. Google argumentuje zvýšením bezpečnosti či bojem proti podvodům.

“Vy, uživatelé, jste si koupili vaše Android zařízení s vírou ve slib Googlu, že je to otevřená výpočetní platforma a že můžete spouštět jakýkoliv software si vyberete. Místo toho vám od září 2026 bude Google posílat bez vašeho souhlasu aktualizaci operačního systému, která neodvolatelně zablokuje toto právo a budete vydáni na milost jejich rozhodnutí, jakému softwaru můžete důvěřovat,” upozorňuje anketa.

“Vy, tvůrci, nemůžete nadále vyvíjet aplikace a sdílet je přímo se svými přáteli, rodinou a komunitou bez předchozího odsouhlasení Googlem. Slib Androidu — a tržní výhoda, která ho odlišovala od iPhonu — vždycky byl, že bude otevřený. Google si však jasně myslí, že má dostatek uživatelů uzamčených v androidím ekosystému a dostatečnou regulační moc, aby mohl tento princip definitivně a beztrestně odhodit,” stojí dále ve varování.

“Vy, státy, se vzdáváte práv svých občanů a své vlastní digitální suverenity ve prospěch společnosti, která má za sebou historii vycházení vstříc mimosoudním požadavkům autoritářských režimů odstraňovat naprosto legální aplikace, které se jim nelíbí. Software, který je kritický pro váš byznys a správu, bude vydán na milost neprůhledným rozmarům vzdálené a nezodpovědné korporace,” je uvedeno ve třetím bodu.

Keep Android Open doporučuje vývojářům se nepřihlašovat do programu předčasného přístupu, uživatelům používat alternativní obchod F-Droid a tak dále. Petice, kterou lze podepsat zde, má zatím přes 82 tisíc podpisů.

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

