Petr Kuchař končí v čele Digitální a informační agentury, odvolala ho vláda

David Slížek
Včera
E-government - Petr Kuchar - DIA Autor: Digitální a informační agentura (DIA)

Jen něco přes čtyři měsíce vydržel v čele Digitální a informační agentury (DIA) její ředitel Petr Kuchař. Vláda jej na svém dnešním zasedání nečekaně odvolala z funkce. Na sociálních sítích o tom informoval poslanec za Piráty a někdejší videpremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš a Lupa informaci ověřila z dalších zdrojů.

Novým šéfem DIA vláda jmenovala bývalého ředitele odboru informačních technologií a komunikací ministerstva vnitra Bohdana Urbana, který v DIA od července 2024 působí jako ředitel odboru informačních a komunikačních technologií.

Kuchař na konci loňského října v čele úřadu nahradil bývalého ředitele Martina Mesršmída, který rezignoval kvůli problémům aplikace eDoklady v průběhu loňských sněmovních voleb.

Kuchař v DIA pracoval od jejího založení jako zástupce ředitele. Do úřadu přešel z ministerstva vnitra, kde od roku 2014 vedl odbor Hlavního architekta eGovernmentu.

DIA se stala terčem kritiky po loňských potížích s eDoklady, které se při své premiéře při sněmovních volbách potýkaly s výpadky a sama agentura nakonec musela lidem doporučit, aby si k hlasování raději přinesli plastové občanské průkazy.

Podle DIA byl příčinou problému špatný odhad zátěže, kterému bude muset systém při volbách čelit. Zástupci agentury mluvili také o praktické nemožnosti aplikace testovat, protože jim zákony neumožňují provádět kapacitní testování na ostrých datech.

V ohrožení může být i samotná existence úřadu. K jejím velkým kritikům patří současný vládní zmocněnec pro digitalizaci a poslanec ANO Robert Králíček. „Jedná se o zbytečnou pirátskou agenturu, která stojí daňové poplatníky desítky milionů ročně a její přínos je prakticky nulový. Tvorba pěkných, ale reálně nepoužívaných aplikací nelze nazývat digitalizací. O jejich dírách v bezpečnosti ani nemluvě,“ napsal před několika dny na svém profilu na Facebooku.

Připravujeme podrobnosti.

David Slížek

