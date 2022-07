Petr Šabata skončí jako šéfredaktor ČRo Plus, odchází z rozhlasu

Autor: Český rozhlas

Zkušený novinář Petr Šabata k 30. září odejde z pozice šéfredaktora stanice ČRo Plus a zároveň po pěti letech opouští Český rozhlas. Jméno jeho nástupce ve vedení úspěšné stanice mluveného slova bude oznámeno v následujících týdnech.

Stanice ČRo Plus dosáhla pod vedením Petra Šabaty rekordních výsledků v poslechovosti a podílela se zejména v posledních dvou letech na růstu Českého rozhlasu a jeho historicky nejvyšším podílu na rádiovém trhu.

„Moje mise v Českém rozhlasu Plus se naplnila. Stanice i celé zpravodajství Českého rozhlasu jsou ve výborné kondici, ČRo Plus má poslechovost, jakou si nikdo při vzniku stanice netroufl odhadovat. Děkuji týmu zpravodajství a kolegům v Českém rozhlasu Plus za skvělou spolupráci v opravdu těžkých časech. Jsem přesvědčen, že jsme zvládli covid, válku i další události zprostředkovat posluchačům v nejvyšším standardu veřejné služby. Na to jsem hrdý,“ uvedl Petr Šabata v tiskové zprávě.

Petr Šabata nastoupil do Českého rozhlasu v roce 2017 na pozici vedoucího programu stanice ČRo Radiožurnál. Šéfredaktorem ČRo Plus se stal 1. března 2018. V komentářích pro zpravodajský web Českého rozhlasu se věnoval především Slovensku, ekonomice a školství.

V minulosti působil jako šéfredaktor deníků MF DNES, Hospodářské noviny a projektu Naše adresa. Byl také šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě a zástupcem šéfredaktorky slovenského SME. Pro tato média psal politické a ekonomické zpravodajství, komentáře, analýzy, rozhovory i sloupky.

Podle jarních výsledků poslechovosti si stanici ČRo Plus naladí 252 tisíc lidí týdně, denně ji poslouchá 157 tisíc lidí.