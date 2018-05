 »  PGP a S/MIME obsahují chyby, kvůli kterým je možné číst zašifrované e-maily, tvrdí experti

David Slížek

Pokud pro šifrování svých e-mailů používáte PGP (Pretty Good Privacy) a standard S/MIME, nemusí být vaše zprávy chráněné tak dobře, jak si myslíte.

Skupina bezpečnostních expertů informovala o tom, že odhalila zranitelnosti, které umožňují zobrazení zašifrovaných zpráv v plaintextu. Problém se podle nich týká i zpráv poslaných v minulosti.

We'll publish critical vulnerabilities in PGP/GPG and S/MIME email encryption on 2018-05-15 07:00 UTC. They might reveal the plaintext of encrypted emails, including encrypted emails sent in the past. #efail 1/4