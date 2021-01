Pilulka.cz chystá akciový program pro zaměstnance, podmiňuje ho tržbami či ziskem

Online lékárna Pilulka.cz, která se od loňského roku obchoduje na pražské burze START, připravuje akciový program pro zaměstnance. Ti by mohli získat až 25 tisíc nových akcií po jedné koruně s tím, že by se o ně navýšil základní kapitál.

Opční program by měl být platný do roku 2022. Podmínkou pro uplatnění opce je v roce 2021 dosažení na konsolidované tržby 2,29 miliardy korun, zisku EBITDA ve výši 8,67 milionu korun a průměrné ceny akcií letos v prosinci ve výši 743 korun.

Pilulka přitom v loňském roce podle předběžných výsledků dosáhla na tržby 3,1 miliardy korun. Přes e-shop šlo 1,4 miliardy, pře kamenné pobočky 1,7 miliardy. Online prodeje zaznamenaly 50procentní růst. Současná hodnota akcií Pilulky je 785 korun. Emitováno jich je 2,5 milionu.

Číslo 3,1 miliardy je včetně franšíz, opční program nikoliv. Růst tak musí být bezmála půl miliardy.

Pilulka se také nově stala součástí analytických zpráv České spořitelny. První report už je venku, shrnutí je následující:

Zahajujeme pokrytí akcií online prodejce léků a sortimentu z oblasti zdraví Pilulka Lékárny s doporučením akumulovat a dvanáctiměsíční cílovou cenou 859 Kč/akcii určenou na základě 70% modelu DCF-FCFF a 30% odvětvového srovnání. Pilulka je jedním z leaderů na online lékárenském trhu v ČR a SR a „first-mover“ v Rumunsku. Proti hlavním konkurentům (Dr.Max, Benu, Lékárna.cz) těží ze zkušenosti managementu (zakladatelé kasa.cz) a komplexního pojetí (in-house IT, doplňkové služby, vlastní distribuce). Díky výnosu 212 mil. Kč z úpisu akcií má záporné čisté zadlužení pro financování expanze. Trend online penetrace lékárenského trhu byl loni zrychlen pandemií a v ČR očekáváme nárůst podílu online do roku 2025 z 8% na 22%. V SR je tento podíl poloviční a skokově roste. V Rumunsku byl online prodej OTC léků umožněn v roce 2019. Do roku 2025 proto odhadujeme průměrný růst tržeb Pilulky o 23% CAGR a díky provozní páce a zlepšování hrubé marže (o 60bp) růst EBITDA marže z loňské červené nuly na 3,6% do roku 2025. Pilulka se na námi odhadovaném 0,8× EV/Tržby pro rok 2021 obchoduje s diskontem asi 60% proti odvětvovému mediánu. Diskont je z velké části odůvodněný (e-recepty v Německu, velikost trhu, likvidita titulu..). My ovšem vzhledem k výhledu tržeb a marží považujeme za férový jen 50% diskont. Existuje prostor pro jeho další zúžení v případě úspěšné expanze Pilulky v CEE/SEE regionu, rychlejším růstu jejích marží či umožnění online prodeje léků na předpis. Rizikem je hlavně kapitálově silná konkurence v ČR i SR.