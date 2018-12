 »  Pilulka.cz expanduje do Rumunska, v ČR letos předpokládá obrat dvě miliardy

Karel Wolf

Síť online lékáren Pilulka českých internetových podnikatelů Martina a Petra Kasy vstoupila na rumunský trh.

Na novém trhu spustila síť internetovou lékárnu pod názvem Pilulka.ro, připravovala se na to dva roky. Rumunsko bylo poslední zemí EU, kde byla (teprve v létě 2017) povolena distribuce volně prodejných léčiv po internetu. Patří také k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Evropě a často láká zahraniční firmy. Česko bylo podle oficiálních statistik Ministerstva zahraničních věcí ČR z roku 2017 desátým největším investorem v této zemi s celkovým objemem investic více než 1,35 miliardy Eur.

„Vstup do Rumunska jsme připravovali téměř dva roky. Budeme zde spolupracovat s lokálním partnerem Ecofarmacia, který je majetkově propojený s předním lékárenským distributorem v Rumunsku a bude mít v naší rumunské entitě 30% podíl. V prvním roce chceme na trh uvést širokou paletu kvalitních služeb, které nabízíme v Čechách a na Slovensku. Možnost online distribuce volně prodejných léčiv se v Rumunsku otevřela teprve nedávno, přicházíme mezi prvními a máme ambici stát se jedničkou. Budeme se velmi dobře doplňovat s kamennými lékárnami stejně jako například v Česku,“ komentuje Martin Kasa.

V příštím roce plánuje Pilulka expanzi i do dalších zemí, zvažuje Rakousko, Německo či Nizozemsko. Na českém trhu v letošním roce předpokládá obrat přes dvě miliardy korun (včetně všech franšíz), samotný online prodej z této částky ale tvoří jen 700 milionů korun. „Díváme se na východ i na západ a také do zemí, kde je již povolen výdej předpisových léčiv online. Až toto povolení přijde do Česka, chceme mít praktické zkušenosti a hotovou infrastrukturu,“ dodává Kasa.

Podívejte se na rozhovor s Martinem Kasou, který jsme natočili letos v červenci:

Rozhovor si můžete pustit i jako podcast: