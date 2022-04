Pilulka.cz zvýšila tržby na 3,6 miliardy. Akcie v posledním půlroce klesly o 13 procent

Autor: Pilulka.cz

Skupina Pilulka v roce 2021 dosáhla na konsolidované tržby 2,4 miliardy korun. Meziročně je to o 35 procent více. Franšízová síť lékáren Pilulka přidala další 1,2 miliardy. Celkové tržby tedy činí 3,6 miliardy korun. Zisk EBITDA byl 29 milionů korun.

“Největší měrou se na tržbách skupiny podílel český online kanál s meziročním nárůstem o 61 procent,” uvádí společnost směrem k českému trhu. Skupina působí také na Slovensku a v Rumunsku. Celkový meziroční růst online tržeb činil 49 procent.

Akcie Pilulky na pražské burze Start loni vyrostly o 188,6 procenta. Jejich hodnota ovšem v posledních měsících spadla o 13,3 procenta. Koreluje to s propady dalších e-commerce firem. Může jít o reakci trhů na končící omezení kolem covidu. Během lockdownů investoři na online služby naskakovali.

Pilulka chce dál expandovat do zahraničí. “Pokud vše půjde podle harmonogramu, budeme již letos obsluhovat zákazníky minimálně na dalších dvou trzích. Naše kroky míří do střední Evropy. V budoucna nás hodně zajímají regiony na západ od nás, kde je významně větší kupní síla a dochází k rychlé digitalizaci zdravotnictví,” popisuje spoluzakladatel Martin Kasa.

Firma rozšířila službu Pilulka Auto s expresním rozvozem do regionů Pardubicka, Hradecka, Mladoboleslavska a Kolínska. Přibyly také nové Pilulka Boxy.

“V letošním roce otevřeme nové sklady pro zákazníky z Moravy. Z nového skladu Pilulka Olomouc budeme obsluhovat zejména moravské zákazníky a přineseme komfort doručení v den objednání do regionů Brněnska, Ostravska, Olomoucka a Prostějovska,” uvádí společnost s tím, že takto obslouží většinu obyvatel Moravy.

Pilulka také loni provedla dvě investice, a to do startupů Carebot a Blocks. Firma má rovněž aplikaci Plus Care zaměřenou na prevenci.