Pilulka mění po osmi letech vizuální identitu a se StartupYardem spouští eHealth akcelerátor

Online lékárna Pilulka.cz a nejdéle fungující akcelerátor ve střední a východní Evropě StartupYard spouštějí akcelerátor Pilulka Lab zaměřený na segment eHealth. Pilulka zároveň po osmi letech mění vizuální identitu.

Do jednotlivých startupů Pilulka plánuje do startupů investovat až jeden milion eur v závislosti na tom, v jak pokročilé fázi se projekt nachází. Akcelerátor se bude zaměřovat pouze na firmy ze střední a východní Evropy, které se věnují oblasti zdravotnictví a souvisejícím segmentům zejména z oborů umělé inteligence, blockchainu, lékařských dat, zdravotní péče a podpory aktivního života.

„Budeme se snažit najít a podpořit financováním, zkušenostmi a sítí kontaktů potenciální jednorožce. V Pilulce plně věříme v digitalizaci a transformaci zdravotnictví, která přinese lepší péči lidem v regionu střední a východní Evropy,“ oznámil Martin Kasa, spoluzakladatel Pilulky.

Pilulka zajistí zejména financování, StartupYard se pak ve společném projektu zaměří na akcelerační programy. Do dálkového programu bude přijato až 15 firem.

„StartupYard je potěšen, že může spojit své síly s Pilulkou. Společně máme ideální pozici k tomu, abychom ambiciózním zakladatelům pomohli dosáhnout jejich cílů. Několik posledních měsíců potvrdilo, že pokud chceme řešit globální problémy v oblasti zdravotnictví, musí být inovace a technologie v centru našeho zájmu. Díky financování a obchodní podpoře bude Pilulka Lab vyhledávat ambiciózní zakladatele pracující na unikátních high-tech řešení v oblasti eHealth,“ říká Cedric Maloux, generální ředitel StartupYardu.

Pilulka představila nové logo

Online lékárna dnes oznámila i změnu loga a vizuální identity. Nové logo má vyjadřovat orientaci na zdravý životní styl, výživu a screening. Prezentovat se nyní bude jako +pilulka.



Autor: Pilulka.cz Nová vizuální identita Pilulky.

„Představte si, že lékárna nemusí být jen lékárna. O to nám od první chvíle šlo, aby zákazníci skrze novou identitu a komunikaci začali +pilulku vidět jako bránu do světa zdravého životního stylu. Cílem je udělat +pilulku atraktivnější a otevřít ji všem, kteří touží po lepším životě. Jsem si jistý, že jsme pro +pilulku našli to správné charisma a zákaznice zde budou hravě a radostně nakupovat, protože každý nákup na +pilulce končí úsměvem,“ říká Robert Janča, odborník na komunikaci značek, který se na rebrandingu podílel.

K rebrandingu firma přistoupila na základě výzkumu, kterému se věnovala od loňského roku. „Ze získaných dat vyplývá, že na Pilulce nakupují ze 65 % ženy (moderní/ambiciózní trendsetterky), které jsou aktivní na internetu. Právě tato cílová skupina se postarala o 70 % tržeb za rok 2020,“ uvádí Martin Navrátil, CCO Pilulky. Cílem nové vizuální identity je tak přiblížit se k cílové skupině, odlišit se od konkurence a vyjádřit pozitivní vztah ke zdravému životnímu stylu.