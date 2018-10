 »  Placený Nový deník vybral v crowdfundingu 7 milionů Kč

David Slížek

Za první den 1500 předplatitelů, za měsíc jich bylo celkem 5433. Crowdfundingová kampaň připravovaného placeného Nového deníku přinesla vydavateli celkem 7 milionů Kč, prozradil na konferenci Czech Internet Forum 2018 ředitel vydavatelství N Media Ján Simkanič.

Kampaň, která podle Simkaniče stála asi 20 tisíc Kč, nakonec překročila oba startovní cíle: 3000 předplatitelů digitální verze i 1000 předplatitelů verze tištěné. Vycházet tak budou obě, potvrdil Simkanič. Digitální Nový deník odstartuje 28. října, tištěné noviny pak začnou vycházet od ledna 2019.

Nový deník vznikl jako placený, primárně digitální titul a je založen na systému a know-how slovenského Denníku N. Finance do začátku do projektu vložili investoři, kteří patří mezi zakladatele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Ve vydavatelství vlastní prostřednictvím společnosti Independent Press a.s. 51 % akcií. Slovenský Denník N a.s. drží 25,5 % a zbývající akcie mají postupem času získat klíčoví zaměstnanci vydavatelství.