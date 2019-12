 »  Plánovaný prodej domény .org se komplikuje, ICANN žádá další informace

David Slížek

Chystaný prodej domény .org, respektive jejího současného vlastníka, neziskovky Public Interest Registry (PIR), komerční firmě Ethos Capital vzbudil řadu kritických ohlasů. Na této doméně často fungují neziskové projekty (včetně např. Wikipedie) a některé z nich se obávají, že komercionalizace domény by mohla znamenat například zásadní navýšení poplatků.

Jakoukoli změnu vlastníka této domény ale musí posvětit organizace Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN ale minulý týden vydal prohlášení, že si k prodeji .org vyžádal nové informace. Po jejich obdržení má ještě 30 dnů na to, aby je posoudil a vydal s prodejem souhlasné či nesouhlasné stanovisko.

ICANN zároveň vyzval PIR i Ethos Capital k maximální otevřenosti a ke zveřejnění všech materiálů, které s chystaným prodejem souvisí.

Doména nejvyššího řádu (TLD) .org existuje od roku 1985 a dnes na ní funguje asi 10 milionů webů (domén). Uživatelé ji obvykle vnímají jako prostor, kde mají své weby neziskové projekty a nezávislé instituce. Dnes ale na ní může fungovat kdokoli, pořízení domény na .org není nijak omezeno.