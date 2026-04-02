Platební brána PayU byla dnes pod DDoS útokem

Iva Brejlová
2. 4. 2026
online platby Autor: PayU

PayU, jeden z hlavních poskytovatelů online plateb na českém internetu, dnes čelil DDoS útoku. Měl trvat přibližně 45 minut a po dobu výpadku mohlo dojít k omezení platebních metod PayU, ztíženému přístupu ke kontrole stavu plateb i do administrace, a tím i k propadu konverzního poměru u zasažených obchodníků.

„Můžeme potvrdit, že PayU dnes čelilo DDoS útoku v čase mezi 11:03 a 11:48 SEČ. Ihned po jeho odhalení byla přijata potřebná opatření a systém byl rychle obnoven do stabilního provozu,“ uvedla společnost.

PayU Europe je jedním z největších platebních procesorů na českém trhu a jeho služby využívají stovky tuzemských e-shopů. Zajišťuje řešení pro platby přes digitální peněženky jako Apple Pay a Google Pay, odložené platby Twisto nebo Klarna, platby bankovním převodem i úhrady s pomocí QR kódu. Po světě podle svého webu zprostředkuje 10 milionů transakcí denně.

Na Česko opět útočily hackerské skupiny z Ruska, zaměřují se na nás dlouhodobě Přečtěte si také:

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy

Náklady na jazykové modely LLM se do pěti let až desetkrát sníží

Claude ve firmách získává na popularitě

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Babiš znovu zaútočil na Seznam a Novinky

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

V psychiatrických stacionářích léčí osvětlením nebo v kuchyni

Vyšel Computertrends 4/2026

Microsoft odstraní Copilot Chat v některých aplikacích M365

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

AI už začala i předpovídat intenzitu slunečního záření

OSVČ ušetří na minimálních zálohách sedm stovek měsíčně

Daňové přiznání za rok 2025: Vše, co potřebujete vědět

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC

Kolika podnikatelů se dotkne EET 2.0? MFČR odhaduje 600 tisíc

Značkou roku v Česku je Apple, nejpopulárnější opět Alza

