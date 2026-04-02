Platební brána PayU byla dnes pod DDoS útokem

PayU, jeden z hlavních poskytovatelů online plateb na českém internetu, dnes čelil DDoS útoku. Měl trvat přibližně 45 minut a po dobu výpadku mohlo dojít k omezení platebních metod PayU, ztíženému přístupu ke kontrole stavu plateb i do administrace, a tím i k propadu konverzního poměru u zasažených obchodníků.
„Můžeme potvrdit, že PayU dnes čelilo DDoS útoku v čase mezi 11:03 a 11:48 SEČ. Ihned po jeho odhalení byla přijata potřebná opatření a systém byl rychle obnoven do stabilního provozu,“ uvedla společnost.
PayU Europe je jedním z největších platebních procesorů na českém trhu a jeho služby využívají stovky tuzemských e-shopů. Zajišťuje řešení pro platby přes digitální peněženky jako Apple Pay a Google Pay, odložené platby Twisto nebo Klarna, platby bankovním převodem i úhrady s pomocí QR kódu. Po světě podle svého webu zprostředkuje 10 milionů transakcí denně.