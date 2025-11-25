Lupa.cz  »  Platforma Munch, pod kterou patří české Nesnězeno, má novou investici. Zamíří i na umělou inteligenci

Platforma Munch, pod kterou patří české Nesnězeno, má novou investici. Zamíří i na umělou inteligenci

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Startupy - jidlo - Nesnezeno - mobilni aplikace Autor: Munch / Nesnezeno

Matka českého projektu Nesnězeno, platforma Munch, uzavřela nové investiční kolo. Peníze mají pomoct urychlit expanzi – firma zmiňuje nové země – a zavést výraznější využití umělé inteligence. I čeští uživatelé by měli pocítit AI personalizaci, která jim má zjednodušit výběr relevantních nabídek.

Munch nabízí balíčky s přebytky potravin před datem expirace a umožňuje tak hotelům, restauracím nebo i supermarketům prodat jídlo, které by jinak nevyužily. Zákazníci se pak dostanou k finančně zajímavým potravinám. Mezi partnery Nesnězeno je třeba Hilton a balíčky z pražského hotelu patří podle zákaznických dat mezi ty nejrychleji prodané, řádově během minut, ačkoliv se zobrazují typicky o půlnoci. „V Česku jsme na přelomu roku dokončili expanzi do všech krajů a věřím, že potenciál rozšiřovat spolupráci s různými typy podniků je pořád obrovský,“ říká Jakub Henni, zakladatel a CEO platformy Nesnězeno.

Munch má nyní investici od amerického fondu Interactive Venture Partners a kola se účastnil i stávající investor Piton Capital. Částku strany nezveřejnily. Letos se Munch spojil i se svou rumunskou obdobou, aplikací Bonapp, a posílil tak platformu působící ve střední a jihovýchodní Evropě. Kromě zmíněných zemí a pro Munch domovského Maďarska působí také na Slovensku a celkově v těchto zemích spolupracuje s více než 6 tisíci podniky. Nové peníze mají pomoci příští rok expandovat na další trhy.

Nesnězeno vzniklo v Česku, platforma funguje od roku 2018 a lidé si přes její aplikaci můžou koupit jídlo z restaurací, pekáren či třeba hotelů, které by se jinak vyhodilo. Dominuje přitom především v hlavních regionálních městech. Součástí Munch se stalo v roce 2022. Spolupracuje například s Penny, Starbucks, Minit nebo Trdlokafe. Aplikaci využívají převážně mladší zákazníci, nejčastěji ti mezi 25 a 35 lety a ze tří čtvrtin ženy.

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

