Platforma Podcasty.cz se otevírá veřejnosti, tvůrcům nabídne podíl na zisku z reklamy

Filip Rožánek
Dnes
1 nový názor

Influencerka, podcast, youtuber, digitální tvůrce Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini
Ilustrační foto

Česká internetová jednička Seznam.cz otevírá platformu Podcasty.cz pro všechny autory z řad veřejnosti, kteří zde mohou publikovat svůj audio obsah a zároveň ho monetizovat. Služba, která dosud nabízela především pořady z vlastní produkce Seznamu a od vybraných partnerů, tak rozšiřuje svůj model po vzoru blogovací platformy Médium.cz.

Každý registrovaný uživatel si nyní může založit vlastní autorský profil a nahrávat neomezené množství podcastů. Podle vyjádření společnosti bude na dodržování pravidel publikování dohlížet tým editorů. Tvůrci mohou na platformě zveřejňovat i obsah, který již dříve publikovali jinde, a své podcasty budou moci vkládat také do článků na zmíněné službě Médium.

Možnost monetizace je autorům nabídnuta od prvního nahraného audia. Zapojením do partnerského programu získají 30% podíl z příjmů z reklamy přehrávané a zobrazované u jejich obsahu. Ředitel divize obsahových služeb Jiří Vítek poznamenal, že platforma tvůrcům poskytne kompletní servis, který zahrnuje konverzi nahraných souborů, distribuci na služby třetích stran jako Apple Podcasts či Spotify a přístup k podrobným statistikám.

Podle Ondřeje Tolara, ředitele domovské stránky Seznam.cz, může umístění podcastu na titulní stránce Seznamu pomoci zavedeným i novým autorům oslovit širší publikum. Poslech obsahu je možný také prostřednictvím mobilní aplikace Seznam.cz, která podporuje rozhraní pro automobily Android Auto a CarPlay.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Filip Rožánek

