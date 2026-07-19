Platforma pro prodej zlevněných přebytků podniků Too Good To Go v Česku k 31. červenci končí

Platforma Too Good To Go v Česku k 31. červenci končí svou činnost. Aplikace, která umožňuje podnikům nabízet neprodané přebytečné potraviny a zboží a zákazníkům kupovat jimi sestavené balíčky za sníženou cenu, to uvedla na sociálních sítích. Firma se má soustředit na jiné trhy.
Princip aplikace umožňuje podnikům prodávat potraviny nebo další zboží, pro které už nemají odbyt. Sestavené balíčky označuje jako „dobrovaky“ a obsah byl pro zákazníky dopředu neznámý, protože jej obchodníci dávají dohromady podle toho, co zůstane v daný den neprodané.
V únoru aplikace rozšířila nabídku o květiny z lokálních květinářství. Zároveň v tu chvíli hlásila, že si ji v Česku stáhlo přes 200 tisíc uživatelů a její součástí je přes tisíc podniků z řad pekáren, kaváren, restaurací a obchodů. Společnost se loni rozšířila z Prahy do Brna, Plzně, Pardubic a Hradce Králové. Podle čísel ze začátku roku tu přes ni od spuštění v roce 2024 prošlo přes 250 tisíc jídel.
V Česku funguje na podobném principu také Nesnězeno, platforma, která tu vznikla v roce 2018 a lidé si přes její aplikaci můžou koupit jídlo z restaurací, pekáren či třeba hotelů, které by se jinak vyhodilo. Ta je od roku 2022 součástí maďarské platformy Munch a k polovině loňska hlásila v Česku 1,2 milionu prodaných balíčků jídla.