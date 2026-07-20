Plošný zákaz mobilů ve školách prošel vládou, platit má od příštího září

Děti v mateřských a základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií jsou o krok blíže plošnému zákazu používání mobilních telefonů ve školských zařízeních. Příslušný návrh zákona schválila vláda, jejíž předseda Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga (oba ANO) jsou pod návrhem podepsáni jako jeho autoři.
Návrh zakazuje používání mobilního telefonu nebo jiného elektronického komunikačního zařízení „…při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb.“ Zákaz se má podle návrhu týkat i zařízení školního stravování, školní družiny nebo školních klubů.
Novela počítá také s výjimkami, pokud děti používají mobily „… za účelem souvisejícím se zdravotními důvody nebo speciálními vzdělávacími potřebami,“ pokud škola, družina či klub umožní používání telefonů v průběhu hodin za účelem vzdělávání nebo když škola povolí používání mobilů „…při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby.“
Školy také mají podle návrhu dostat právo dětem „…stanovit povinnost odložit mobilní telefon určeným způsobem,“ nebo zabavit dítěti zařízení, pokud zákaz jeho používání porušilo.
Někteří odborníci záměr zavést plošný zákaz kritizují:
Jak bylo přislíbeno, mobilní telefony byly ve škole zakázány (@msmtcr, @strakovka) - a to s podporou @NUDZ_cz.— Kamil Kopecký #ebezpeci #AI #cyber (@kopeckyk) July 20, 2026
Takže si pojďme uvést pár příkladů z praxe, co všechno se změnilo pro některé žáky:
1. Maruška má ráda písničky a má na Spotify super playlist, který si o přestávce…
Používání mobilů ve školách mohou už teď podle zákona upravovat jejich ředitelé. Novela by jim tuto pravomoc odebrala a telefony by zakázala plošně, a to od 1. září 2027. Aby zákon skutečně začal platit, musí ještě projít parlamentem a získat podpis prezidenta.
Proti návrhu v připomínkovém řízení protestoval dětský ombudsman, který ve svém stanovisku zapochyboval o tom, jestli je důvodné upravovat zákaz mobilních telefonů celostátně. Regulace používání mobilních telefonů je podle něj zejména výchovnou otázkou, kterou by měl zvažovat buď sám rodič, nebo vedení školy.
„Ani odborníci nejsou zajedno ohledně názoru na plošný zákaz mobilních telefonů, případně na zákaz užívání sociálních sítí dětmi. Ani související výzkumy neukazují, že by plošný zákaz mobilních telefonů zajistil zvýšení koncentrace ve škole a že by představoval komplexní řešení prevence závislostí a kyberšikany,“ napsal ve svém stanovisku.
Větší rozptylování nebo škodlivé dopady mobilů na školní výsledky průkazně nepotvrzují ani studie českých výzkumníků – například analýza výzkumného týmu IRTIS Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.