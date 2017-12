 »  Po Flashpointu projekt Lucie. Bohemia Interactive spouští experiment ve VR

Jan Sedlák

Experimenty s virtuální realitou (VR) vedle několika českých firem rozjelo také pražské studio Bohemia Interactive, které stojí za tituly jako Operace Flashpoint, DayZ nebo ArmA. Nově vypustilo Project Lucie. Puzzle skládačka ve VR prostředí je dostupná pro brýle Oculus Rift.

Lucie je další ukázkou toho, co je ve VR možné postupně dělat. V tomto případě se v prostoru do sebe skládají rébusy. Do budoucna se má objevit také editor, který umožní vytváření rébusů vlastních.

Lucie je součástí aktivity Bohemia Incubator. Ten „bohemka“ spustila jako interní líheň nápadů. Malé týmy v něm mohou uvést do chodu experimentální tituly a v rané fázi je rovnu vydat. Je to taková obdoba Early Access (hry s předběžným přístupem). Konkrétně Lucie je například ve fázi pre-alpha. Součástí inkubátoru jsou prozatím tři tituly.

S virtuální a rozšířenou realitou pracuje také jeden ze spoluzakladatelů Bohemia Interactive. Jan Hovora se svým týmem Pocket Virtuality vytváří systém, který umí pomocí brýlí HoloLens přenést fyzické prostředí do virtuálního a naopak. Více v našem článku.