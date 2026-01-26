Lupa.cz  »  Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Po Kačenovi, novém vládním zmocněnci pro AI, se vedení Prg.ai znovu ujímá Lenka Kučerová

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Lenka Kučerová, Prg.ai Autor: Prg.ai
Lenka Kučerová, Prg.ai

Do role interim ředitelky Prg.ai se od 1. února vrací Lenka Kučerová, původní ředitelka, která stála u zrodu spolku. V posledních letech působila v Prg.ai jako manažerka rozvoje komunity a partnerství. Pozici přebírá po Lukáši Kačenovi, který se stal zmocněncem pro umělou inteligenci.

Kučerová má v přechodném období zajistit kontinuitu klíčových projektů a další rozvoj spolupráce s partnery a členy spolku. Kačena spolek vedl od dubna 2022 a svou funkci opouští právě k 1. únoru. Jeho jmenování do pozice zmocněnce vláda oznámila 12. ledna . „Mým hlavním úkolem bude využití AI pro potřeby státu, podpora výzkumu a urychlení adopce technologií v praxi,“ komentuje Kačena s dovětkem, že chce Česko zviditelnit na mapě evropské umělé inteligence.

Kačena úzce spolupracoval s Janem Kavalírkem, AI zmocněncem z předchozí vlády, který se nyní dal na lobbing v AI. Do hry nicméně vstupuje vzájemné soupeření s Lukášem Benzlem a jeho Českou asociací umělé inteligence. Vztahy jsou dlouhodobě napjaté.

České želízko v evropském ohni. Tvrdohlavý Čech přiměl Stanford upravit pro něj pravidla a s dcerou Ursuly von der Leyen učí počítače číst planetu Přečtěte si také:

České želízko v evropském ohni. Tvrdohlavý Čech přiměl Stanford upravit pro něj pravidla a s dcerou Ursuly von der Leyen učí počítače číst planetu

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Jak se změní výše srážek ze mzdy v roce 2026?

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Změny v pohotovostech: Kde všude je zavřeli

Daň z příjmu fyzických osob

Lucie Adámková (eD system): Služby jsou mé fantasy

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Rozčilují vás AI Overviews? Tady je návod, jak se jich zbavit

Lékaři umí vyměnit srdeční chlopeň i bez velkého řezu hrudníkem

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Lékaři zachraňují pacientům nohy díky speciální protéze

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Pokud měli cukrovku rodiče, nejspíš ji budete mít i vy, říká lékař

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

NexPhone připojíte k monitoru a máte pracovní počítač

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Zdražení limonád by lidem prodloužilo život, říkají lékaři

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).