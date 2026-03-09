Po nečekaném Moravcově oznámení řeší ČT podmínky jeho odchodu

Moderátor Václav Moravec v neděli 8. března 2026 oznámil v živém vysílání svého pořadu, že se rozhodl ukončit své působení v České televizi. Podle vyjádření vedení ČT o tomto kroku nebyli generální ředitel Hynek Chudárek ani přímí nadřízení Moravce předem informováni.
V pondělí televize uvedla, že Moravec je dosud zaměstnancem České televize a konkrétní podmínky ukončení pracovního poměru nyní řeší personální útvar.
Podle ředitele zpravodajství Petra Mrzeny stál za Moravcovým odchodem dlouhodobý spor o přístup k politickým představitelům. „Jádrem našich profesních debat s Václavem Moravcem je v zásadě jediná otázka – nakolik je dlouholeté ignorování vrcholného politika v souladu s principy média veřejné služby,“ uvedl Mrzena.
Mrzena zdůraznil, že se opírá o postoj „drtivé většiny redakce zpravodajství a publicistiky“ a že spravedlivý přístup ke všem politickým subjektům redakční nezávislost neoslabuje, ale naopak posiluje. „Václavu Moravcovi za jeho dlouholetou práci pro Českou televizi děkuji. Jeho odchod nepovažuji za šťastný, stejně jako formu, kterou pro něj zvolil,“ dodal.
Generální ředitel Chudárek řekl, že Moravcovo rozhodnutí ho osobně mrzí. Zároveň odmítl „účelová tvrzení, která zpochybňují nezávislost České televize a její společensky nezastupitelnou veřejnoprávní roli“. Pravidla veřejnoprávního média podle něj platí pro všechny bez výjimky. „Tím spíš je mi líto, že právě Václav Moravec končí svou kariéru způsobem, který zvolil. Za jeho neoddiskutovatelný přínos České televizi v uplynulých dvaceti letech mu patří velký dík,“ řekl Chudárek.
Václav Moravec svůj odchod z České televize zdůvodnil slovy, že by za současných podmínek už nemohl dál garantovat nezávislost redakční práce. Ohradil se vůči údajnému posouvání k „pseudovyváženosti“.
Své rozhodnutí oznámil v závěru Otázek Václava Moravce, kde byl po devíti letech hostem předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Redakce pořadu ho dlouhodobě nezvala a učinila tak až nyní na pokyn nadřízených. Okamura v pořadu diskutoval se svými předchůdci, kteří také předsedali dolní komoře parlamentu.