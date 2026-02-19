Lupa.cz  »  Počet internetových domén .CZ se drží na 1,5 milionem, největším registrátorem je Wedos

Počet internetových domén .CZ se drží na 1,5 milionem, největším registrátorem je Wedos

Jan Sedlák
Dnes
CZ.NIC Autor: Lupa.cz, DALL-E

Počet internetových domén s koncovkou .CZ loni opět mírně vzrostl, meziročně o dvě procenta na 1 515 860. “Tento růst znamená výrazné zrychlení ve srovnání s předchozími roky, kdy meziroční nárůsty zůstávaly nižší. Za celkovým přírůstkem počtu domén stojí především nové registrace, které dále doplňuje stabilní míra obnov; ta má na celkový počet domén dlouhodobě pozitivní vliv,” informovalo sdružení CZ.NIC v Domain Reportu 2025.

Největšími registrátory jsou Wedos, Internet CZ a Active 24, následují Webglobe, Gransy, Zoner, Media4Web, Web4U, Thinline, WebSupport a Tele3. Wedos se dostal na první pozici začátkem loňského roku a roste nejrychleji ze všech.

CZ.NIC také pokračuje v aukcích domén. V roce 2025 “služba zprostředkovala aukční prodej 5 387 .CZ domén z celkového počtu 162 830 domén nabídnutých v aukcích, což představuje v průměru úspěšnost 3,31 % v rámci všech aukcí.”

Domén zabezpečených přes DNSSEC už bylo více než milion. DNS přes IPv6 je k dispozici v téměř 86 procentech případů.

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

