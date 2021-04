Počet mladých diváků TV klesá, vede střední a starší generace

Televizní vysílání každý den sleduje 6,9 milionu Čechů. Měsíčně televizní vysílání osloví až 95 % televizní populace. Největšími fanoušky televize jsou diváci střední a starší generace, naopak počet mladých diváků klesá.

Potvrzují to souhrnná data z dlouhodobého elektronického měření sledovanosti. Na českém trhu ho zajišťuje pro Asociaci televizních organizací agentura Nielsen Admosphere. Data představuje třetí vydání publikace Atmedia Navigator, v němž český televizní trh podrobně popisuje společnost Atmedia.

Televizi si denně zapne jen třetina diváků ve věku 15–24 let. U diváků 25–34 let je to přitom 56 %. Zatímco u ostatních cílových skupin je denní zásah dlouhodobě stabilní, u dětí a mladých lidí v průběhu let klesá. Alespoň jednou týdně si televizi zapne v průměru 600 tisíc lidí ve věku 15–24 let. Televizní vysílání tedy sledují, ale rozhodně ne tak často jako starší diváci.

Mladí lidé ve věku 15–34 let s oblibou využívají takzvané odložené sledování, tedy například zpětné přehrání pořadu s využitím HbbTV nebo archivu poskytovatele IPTV služby. Podíl odložené sledovanosti ke klasickému lineárnímu vysílání dosahuje v této věkové skupině 17 %. Průměr za všechny věkové skupiny byly v loňském roce 10,4 %. Češi jsou v tomto ohledu srovnatelní se skandinávskými státy, v okolních zemích se využívání odloženého sledování pohybuje v nižších jednotkách procent.

V roce 2020 při koronavirové pandemii zásah televize ve všech věkových skupinách narostl, protože ostatní volnočasové aktivity byly zásadně omezené.