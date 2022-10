Počet předplatitelů Netflixu vzrostl na 223 milionů

Netflix zveřejnil výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí. Celosvětově má 223 milionů předplatitelů. Jde o významný nárůst oproti druhému čtvrtletí, kdy měl 220,7 milionu předplatitelů.





Podařilo se mu rovněž otočit negativní vývoj, neboť v předchozích dvou obdobích počet předplatitelů klesal. Kvůli tomu firma zmrazila investice do obsahu, propustila stovky zaměstnanců a rozhodla se zavést levnější tarif s reklamou.





Za třetí čtvrtletí Netflix utržil 7,93 miliardy dolarů. Nové předplatitele získal především v Asii (+1,43 milionu). Očekává, že počet předplatitelů poroste i ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 4,5 milionu. Zároveň předpokládá mírný pokles tržeb kvůli kurzu dolaru.

„Streamování je jednoznačně budoucností zábavního průmyslu, proto naši konkurenti – včetně mediálních společností a technologických hráčů – investují miliardy dolarů do rozšíření svých nových služeb. Vybudovat velký a ziskový streamovací byznys je však obtížné. Podle našeho nejlepšího odhadu všichni tito konkurenti na streamování prodělávají, přičemž jejich souhrnné roční přímé provozní ztráty by jen letos mohly výrazně přesáhnout 10 miliard dolarů. My naopak máme roční provozní zisk +5–6 miliard dolarů,“ podotkl Netflix ve sdělení pro akcionáře.

Netflix považuje za výhodu, že jeho podnikání se zaměřuje čistě na streamování, zatímco jiné společnosti typu Disney jsou rozkročeny do mnoha dalších oblastí včetně tradičního televizního vysílání. Letos a příští rok investuje do natáčení pořadů zhruba 17 miliard dolarů.

Od listopadu Netflix zavede levnější tarif s reklamami. Bude stát 7 dolarů měsíčně, o dolar méně než základní paušál Disney+. Novinka bude uvedena na dvanácti světových trzích, v České republice zatím ne. Levnější verze bude mít kromě reklam další nevýhody: neumožní sledovat více pořadů zároveň, v aplikaci bude zablokované stahování a maximální rozlišení bude 1280×720 pixelů (720p).

Od začátku roku 2023 také důsledněji zpoplatní sdílení hesel mimo domácnost. Uživatelům, kteří byli dosud zvyklí sledovat Netflix přes cizí účet, nabídne zachování jejich historie a personalizovaného nastavení, pokud si zřídí své přístupové údaje. Domácnost, kerá sdílela přístupy, dostane možnost oficiálně přidat dalšího uživatele za mírný příplatek k měsíčnímu tarifu.

Kvůli tomu, že tradiční předplatné už bude jen jedním ze zdrojů tržeb vedle reklam a příplatků za sdílení, přestane Netflix od čtvrtého čtvrtletí zveřejňovat prognózy počtu předplatitelů. Jejich počty zveřejní vždy až zpětně v kvartálních výsledcích hospodaření.

Kromě streamování filmů a seriálů chce Netflix nadále rozvíjet svou herní sekci. Momentálně nabízí 35 her, dalších 55 jich připravuje.