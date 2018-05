 »  Počet španělských uživatelů Netflixu se loni ztrojnásobil, koncem roku se blížil 1,5 milionu

Jan Brychta

Podle údajů španělského regulátora CNMC se tak Netflix stal druhou nejpopulárnější online placenou službou za Yomvi od Movistaru, kterou využívalo 2,16 milionu španělských domácností.

PSALI JSME: Kolik je českých předplatitelů Netflixu? Filmtoro odhaduje padesát tisíc

Movistar sleduje 13,5 procent k internetu připojených španělských domácností, v případě Netflixu je to 9,1 procenta a v případě v pořadí třetí služby Vodafone TV online pak 5,9 procent a u čtvrtého Amazon Prime Video 3,5 procenta. Tři z deseti španělských online domácností tak využívá placených video služeb. Diváci ve věku od šestnácti do 24 let pak konzumujíc více audiovizuálního obsahu skrze mobilní zařízení než prostřednictvím televizoru.

Jak dodal server BroadbandTVnews.com, Netflix také uzavřel globální dohodu se španělskou společností Telefónica.