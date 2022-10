Počet uživatelů 5G sítí se blíží miliardě, mají rychlejší start než předchozí generace

Autor: Jan Sedlák

Počet platících zákazníků využívajících tarify a služby mobilních 5G sítí se do konce letošního roku dostane na miliardu po celém světě. V současné době je to 700 milionů. Celkový globální počet mobilních uživatelů je přitom 5,3 miliardy. Říkají to čísla telekomunikační organizace GSMA.





V současné době jsou instalovány přes tři miliony 5G základnových stanic. V provozu je 230 komerčních 5G sítí. Ty pokrývají asi 30 procent světové populace, starší 4G je na 90 procentech.





Expedováno bylo 1,3 miliardy koncových zařízení podporujících 5G. Ty už lze pořídit za cenu pod 200 dolarů, což adopci 5G zrychluje. Někteří operátoři uvádí, že jim počet uživatelů 5G roste rychleji než tomu bylo u 4G.

“5G zažívá nejrychlejší start ze všech generací sítí. Letos u 5G dosáhneme na deset milionů zákazníků. Za stejné období v roce 2015 jsme v případě 4G měli 4,7 milionu zákazníků,” uvedl na konferenci Mobile Broadband Forum Tanaphon Manavutiveth z thajského operátora True. Ten letos pomocí 5G pokryje 85 procent populace. Využívá frekvence 700 MHz, 2,6 GHz a 26 GHz.

True se snaží nástup 5G podpořit novými službami. Jednou z nich je True 5G Cloud Gaming, který nabízí přes tři stovky plnohodnotných počítačových her (God of War, Read Dead Redemption 2, Elden Ring a další) ve formě streamování do mobilních telefonů. Právě cloudové hraní je třetí nejčastější případ, kvůli čemuž si zákazníci 5G pořizují. Vede streamování videa a hudby ve vysoké kvalitě.

Jihokorejský operátor LG Uplus podobně nabízí vlastní obsah, například exkluzivní hudební materiál připravený ve spolupráci s tamními hvězdami K-Popu. Operátor rovněž pokrývá metro v Soulu interaktivními hrami v rozšířené realitě.

Exploze CAPEXu

GSMA dále uvádí, že mezi roky 2022 až 2025 mají investice operátorů (takzvaný CAPEX) dosáhnout hodnoty 620 miliard dolarů, přičemž 85 procent z této částky půjde na 5G. “Zažíváme CAPEX tsunami, se kterým se musíme potýkat,” popsal Thomas Hundt z Axiata Group, největšího operátora v jihovýchodní Asii.

Proto jsou potřeba optimalizace. Axiata si vybudovala interní softwarovou expertízu, nasadila microservices, APIs, vypnula 3G a převedla spektrum pro 5G, zavádí automatizaci, virtualizaci, přechází na cloud a podobně. “V roce 2020 nás odbavení jednoho GB dat stálo 35 centů, příští rok se chceme dostat na 10 centů,” doplnil Hundt.

Výnos na zákazníka (ARPU) se má v případě 5G u některých operátorů zvyšovat o 20 až 40 procent. Průměrná měsíční spotřeba dat na uživatele (DOU) je s 5G asi dvakrát větší než u 4G. Celkové objemy se liší dle zemí a operátorů. Mnoho z nich mluví o hodnotě kolem 30 GB. Uživatelé s 5G tarify na mobilech sledují déle video – nyní je to 1,8 hodiny denně oproti 0,7 hodiny u 4G. Roste i rozlišení, 5G uživatelé sahají pro 720p a více.

Postupně mají růst i čísla využití 5G sítí v průmyslu a byznysu, byť tam zatím chybí podrobnější statistiky. Operátoři v Číně podle Huawei na takzvaném 5GtoB v roce 2021 udělali tržby 500 milionů dolarů, a to jen na konektivitě. “Je to začátek většího růstu,” uvedl předseda představenstva Huawei Ken Hu.

Zatímco 5G se postupně stává běžným standardem sítí, začíná se už mluvit o 5,5 nebo také 5G-Advanced (oficiální označení od 3GPP). Zde by se rychlosti měly dostávat až na 10 Gb/s v případě downlinku a 1 Gb/s u uplinku. Počítá se s využití pásem 6 GHz (400 MHz, až 9 Gb/s při ekvivalentu pokrytí C-Bandu), 6 425 až 7 125 MHz a 26 GHz (800 MHz, gigabitové rychlosti na pět kilometrů).