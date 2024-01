Počty kybernetických incidentů loni trhly rekord

Autor: Depositphotos

Kybernetických incidentů bylo loni více než dvojnásobek oproti roku 2022. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich napočítal 262 a v souhrnné zprávě mluví o rekordním počtu. Statistiky zvedaly hlavně opakované DDoS útoky vedené zejména proruskými hacktivistickými skupinami.





„Dva z loňských incidentů jsme navíc klasifikovali jako velmi významné. To znamená, že je řadíme do nejvyšší kategorie co do závažnosti. Jeden z nich se týkal významné strategické státní instituce a druhý neregulovaného subjektu z obranného sektoru,“ vypočítává ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.





Úřad přiznává, že do bezpečnosti kyberprostoru se loni promítl rychlý pokrok v oblasti generativní umělé inteligence a chatbotů. Lze přitom předpokládat, že podobý trend bude patrný i letos. Tyto inovativní techniky se přitom nejčastěji zneužívají ke generování phishingu nebo k vytváření škodlivého kódu.

Z dalších kategorií bezpečnostních hrozeb NÚKIB zmínil velký počet účtů vytvořených za pomoci botů. Jimi se útočníkům podařilo podkopat důvěryhodnost oficiálních účtů postižených subjektů. To pak vedlo potížím s doručováním e-mailů.