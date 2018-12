 »  Počty prodaných konzolí pro virtuální a rozšířenou realitu začaly opět stoupat

Jan Brychta

Podle průzkumu společnosti International Data Corporation narostl ve třetím čtvrtletí prodej headsetů pro rozšířenou (AR) a virtuální (VR) realitu v meziročním srovnání o 9,4 procent. Trh s těmito přístroji tak začal opět růst po čtyřech po sobě jdoucích kvartálech, kdy nepřetržitě klesal.

Celosvětově se ve třetím čtvrtletí letošního roku prodalo podle citovaného zdroje 1,9 milionu zařízení pro virtuální realitu, což je o 8,2 procenta více než ve třetím čtvrtletí roku 2017. Motorem zájmu měly být slevové akce, více potřebného obsahu a nástup některých nových modelů.

Od června do září klesly prodeje headsetů bez vlastní obrazovky, jako je třeba Gear VR od Samsungu, a to o téměř šedesát procent. Podle zmiňovaného průzkumu je důvodem poklesu menší dostupnost těchto zařízení a také ukončení slevových akcí, do kterých byly zahrnuty.

Navíc některé z nejnovějších modelů mobilních telefonů od Samsungu už nejsou kompatibilní s aktuálně prodávaným modelem VR headsetu od stejného výrobce. I některé další značky, jako třeba Google nebo Alcatel, začaly omezovat své aktivity na poli virtuální reality.

Naopak prodeje samostatných VR headsetů meziročně narostly o 428,6% a jsou tak odpovědné za více než pětinu prodaných zařízení. Dvojice přístrojů Oculus Go od Facebooku a Mi VR od Xiaomi , jedná se o stejný headset dodávaný na různé trhy dvěma zmíněnými společnostmi, prodala na celém světě celkem čtvrt milionu kusů, což z ní činí nejprodávanější samostatný head set současnosti.

Celkem se tohoto typu headsetů s vlastní obrazovkou prodalo více než milion kusů. Sony dodalo 463 tisíc PSVR headsetů, přístrojů Oculus bylo prodáno tři sta tisíc a HTC jich dokázalo prodat 230 tisíc. Nejprodávanějším zařízením se stal Oculus díky prodejům typů Go a Rift, které reprezentují necelých 26 procent všech prodaných VR zařízení. Celkem se přístrojů Oculus prodalo ve třetím čtvrtletí letošního roku 491 tisíc, přičemž do tohoto čísla nejsou zahrnuty prodeje přístroje Mi VR od Xiaomi.

Kromě VR headsetů se prodávají také zařízení pro tzv. rozšířenou (augmented) reality. Nejvíce AR přístrojů dodalo na trh Lenovo, které udalo 23 tisíc kusů. Většina z nich pocházela z limitované edice Star Wars Jedi Challenges. Kromě tohoto zařízení vzrostl celý AR segment oproti minulému roku o 1,1 procento a to hlavně díky značkám jako Vuzix nebo Epson. K nejpopulárnějším AR přístrojům patří také Hololens od Microsoftu, jehož prodeje se ale zpomalily, protože zákazníci čekají na jeho další generaci, ohlášenou na příští rok.