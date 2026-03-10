Lupa.cz  »  PODA chce koupit internetovou sekci ČEZu, zvažuje prodej části firmy nebo rozdělení

PODA chce koupit internetovou sekci ČEZu, zvažuje prodej části firmy nebo rozdělení

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Martin Šigut - Poda Autor: David Slížek, Internet Info

Původem ostravský poskytovatel internetu PODA chce výrazně expandovat. Firma má zájem o koupi providera ČEZNET, jehož polostátní energetická společnost poslala do prodeje. PODA zvažuje několik kroků, jak postupovat.

Web Mergermarket přinesl informaci, že majitel Pody Martin Šigut je otevřen možnosti prodeje menšinového podílu. Tyto prostředky by pomohly ve financování akvizic. Další možností je s novým investorem založit specializovanou firmu a skrze ní koupit ČEZNET. Ve hře je také vyčlenění a případný prodej optické sítě a tedy rozdělení aktivity na služby a zákazníky a infrastrukturu, podobně jako to mají O2 a CETIN.

PODA patří mezi konsolidátory tuzemského trhu. Naposledy získala Bohemiatel, optickou síť v Praze na Pankráci. Dříve šlo o začlenění Katro Servis, Elory Connect III a JON.CZ.

Poslední veřejně vykázané finanční výsledky Pody jsou z roku 2024, kdy firma měla tržby 683 milionů korun. Loni už mělo jít o více než 860 milionů se ziskem EBITDA 268 milionů.

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu. Majitelé za námi často chodí sami, říká firma Přečtěte si také:

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu. Majitelé za námi často chodí sami, říká firma

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

Česko je evropský premiant v digitalizaci online plateb

U dědečkova stavu našla smysl a teď oživuje unikátní tkaní

Je tu první vydání magazínu CIOtrends v tomto roce

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Digitalizační masakr: stát chce data o zaměstnancích

Lidl Outlet opustil Olomouc a zamířil na sever Moravy

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Sociální sítě: od seznamování k debatám o bezpečnosti

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Registrace zahraničního zaměstnance pro účely JMHZ

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Americká televize Newsmax se chystá do Česka

Velkým firmám nejsou lhostejní jejich klienti na Blízkém východě

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Český SAP posilují Štěpánka Ryšavá a Štěpán Kroupa

AI prolomila celou firemní infrastrukturu za 21 hodin

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).