PODA chce koupit internetovou sekci ČEZu, zvažuje prodej části firmy nebo rozdělení

Původem ostravský poskytovatel internetu PODA chce výrazně expandovat. Firma má zájem o koupi providera ČEZNET, jehož polostátní energetická společnost poslala do prodeje. PODA zvažuje několik kroků, jak postupovat.
Web Mergermarket přinesl informaci, že majitel Pody Martin Šigut je otevřen možnosti prodeje menšinového podílu. Tyto prostředky by pomohly ve financování akvizic. Další možností je s novým investorem založit specializovanou firmu a skrze ní koupit ČEZNET. Ve hře je také vyčlenění a případný prodej optické sítě a tedy rozdělení aktivity na služby a zákazníky a infrastrukturu, podobně jako to mají O2 a CETIN.
PODA patří mezi konsolidátory tuzemského trhu. Naposledy získala Bohemiatel, optickou síť v Praze na Pankráci. Dříve šlo o začlenění Katro Servis, Elory Connect III a JON.CZ.
Poslední veřejně vykázané finanční výsledky Pody jsou z roku 2024, kdy firma měla tržby 683 milionů korun. Loni už mělo jít o více než 860 milionů se ziskem EBITDA 268 milionů.