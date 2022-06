Podcast Kecy & politika končí na Gazetistu. Vydavatelská firma mu kvůli sporu stopla výplatu peněz [AKTUALIZACE]

16:30 – doplnili jsme vyjádření vydavatelství Czech News Center

Podcast Kecy & Politika končí na službě Gazetisto a přechází na konkurenční službu Pickey. Tvůrci to oznámili na Twitteru. Zároveň naznačili, že od Gazetista nedostali smluvené výdělky z předplatného.

„Manažeři vydavatelství CNC se rozhodli, že poté co nás vykopli z Reflexu, nás ještě potrestají tím, že se pokusí nám ukrást všechny peníze co nám posíláte. Takže nám nezbývá nic jiného než ukončit okamžitě spolupráci s jejich dceřinou společností Gazetisto,“ tweetl Petros Michopulos, který je společně s Bohumilem Pečinkou autorem podcastové série.

Naráží na spor tvůrců s vydavatelstvím Czech News Center (CNC) o to, komu vlastně podcast patří, kdo jej má financovat a jak se mají dělit výnosy. Rozpory nakonec vyústily v Pečinkův odchod z časopisu Reflex.

Teď tvůrci podle svých slov narazili na problém i u služby na zpoplatnění obsahu Gazetisto, kterou přes společnost CMI News s.r.o. vlastní firma Czech Media Invest a.s. miliardáře Daniela Křetínského (stejného majitele má i vydavatelství CNC).

Jeden ze zakladatelů Gazetista Martin Malý je podle informací Lupy ve výpovědní lhůtě. „Výpověď jsem podal v květnu,“ řekl bez dalších podrobností. Spor s podcastery nechtěl komentovat.

Další člen týmu Gazetista Vladimír Piskáček Lupě řekl, že o žádném problému, který by se týkal Gazetista, neví. „Já jsem to četl jenom v tweetu a za Gazetisto na nějaký tweet reagovat nemůžu, protože bych to potřeboval vědět oficiálně, pokud to tak je,“ řekl. Peníze jsou podle něj autorům zasílány automaticky přes PayPal. „Jediný, kdo to umí zastavit, jsou jednatelé. Což já nejsem,“ dodal.

Lupa žádala o vyjádření i vydavatelství CNC. Mluvčí nechtěla žádné informace poskytnout s tím, že firma rozešle písemné stanovisko během dnešního dne.

AKTUALIZACE 16:30 – Doplňujeme vyjádření člena představenstva firmy Czech Media Invest Daniela Častvaje (v nezkrácené verzi):