Podepsáno. Liberecký kraj koupil za 181 milionů korun vysílač Ještěd

Liberecký kraj se stal novým vlastníkem hotelu a vysílače Ještěd. Hejtman Martin Půta dnes podepsal kupní smlouvu se společností České Radiokomunikace (CRA), která převod národní kulturní památky potvrzuje. Smlouva nabude plné účinnosti za předpokladu, že Ministerstvo kultury nevyužije předkupní právo státu.
Kupní cena činí 181 milionů korun a vychází ze znaleckého posudku ze srpna 2025, zpracovaného výnosovou metodou. Předmětem převodu je horský hotel s restaurací, vysílač s technickou budovou, přilehlé pozemky a další technické objekty. Součástí smlouvy je rovněž odkup movitého vybavení za necelé tři miliony korun bez DPH.
O koupi jednomyslně rozhodlo krajské zastupitelstvo na svém zasedání 24. února, kde záměr podpořilo všech 38 přítomných zastupitelů. Mimořádná rada kraje záměr schválila už 9. února.
Kraj o získání Ještědu usiloval od roku 2008, kdy se cena pohybovala kolem 85 milionů korun. Tehdejší jednání ale ztroskotala mimo jiné kvůli podmínce Českých Radiokomunikací bezúplatně využívat část objektu po dobu 25 let. Nynější transakce se připravovala od léta 2024.
„Ještěd není jen vysílač, je to světově významná stavba, oceněná jako jediná stavba v Česku Perretovou cenou. Naším záměrem je předat Ještěd tomu, komu na něm záleží,“ řekl generální ředitel CRA Miloš Mastník.
Klíčovou součástí smlouvy je úprava služebností, které zajišťují Českým Radiokomunikacím přístup k vysílacím technologiím a provozní infrastruktuře.
Vysílač na Ještědu je součástí kritické infrastruktury státu a jeho provoz musí pokračovat bez přerušení. Služebnosti jsou úplatné s pravidelnou roční náhradou, která se od roku 2028 bude moci zvyšovat o inflaci, nejvýše však o pět procent ročně. „Hodnota služebností se upraví po provedené rekonstrukci na základě nového znaleckého posudku,“ upřesnil hejtman Půta.
Provoz restaurace a hotelu zůstává do září 2032 zajištěn nájemní smlouvou se stávajícím provozovatelem.
Kraj má připravený návrh rekonstrukce, který vzešel z architektonické soutěže. Autorem je společnost ARN Studio pod vedením architektů Jiřího a Michala Krejčíkových. Krajské zastupitelstvo tomuto návrhu udělilo kladné závazné stanovisko v roce 2020, což umožňuje zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.
Ještěd, dokončený v roce 1973 podle návrhu architekta Karla Hubáčka, je jedinou českou stavbou oceněnou prestižní Perretovou cenou Mezinárodní unie architektů. Televizní vysílač a horský hotel ve tvaru rotačního hyperboloidu je národní kulturní památkou a jedním z nejrozpoznatelnějších symbolů Libereckého kraje.