VIDEO: Takhle skončilo vysílání hudebních kanálů MTV

Americká společnost Paramount se rozhodla na konci roku 2025 vypnout hudební kanály MTV. Pod touto značkou zůstává hlavní stanice, která však místo klipů vysílá seriály a reality show.
Jednotlivé žánrové kanály se s diváky rozloučily ráno 31. prosince prostřednictvím stylového výběru klipů. Na stanici MTV 00s to byla skladba Bye Bye Bye od amerického boybandu ‘N Sync. MTV 90s odvysílala jako poslední píseň Goodbye od skupiny Spice Girls. Diváci MTV 80s mohli vzpomínat u písně Together in Electric Dreams od Phila Oakeye a Giorgia Morodera.
Na MTV Live zaznělo Dancing On My Own od Robyn, na Club MTV běžel klip Don’t Stop The Music od Rihanny. Rihanna byla také posledním interpretem na MTV Hits, tam pustili její píseň Diamonds. Britská MTV Music vybrala na rozloučenou hit Video Killed The Radio Star od skupiny The Buggles, jímž v roce 1981 začalo vysílání celé MTV.
Po klipech se vždy objevilo už jen logo konkrétní stanice a lišta s nápisem, že tento kanál ukončil své vysílání.
Konec stanice Club MTV:
Konec stanice MTV Live:
Konec stanice MTV 80s:
Konec stanice MTV 90s:
Konec stanice MTV 00s:
Konec stanice MTV Hits:
Konec stanice MTV Music UK:
