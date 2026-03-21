Podívejte se na dočasný mobilní 5G vysílač, který odbaví stovky tisíc lidí na dnešní demonstraci na Letné

V Praze na Letné se dnes uskuteční protivládní demonstrace, která by podle odhadů mohla na letenskou pláň přilákat až stovky tisíc lidí. Je vysoce pravděpodobné, že by takové množství účastníků zcela “ucpalo” tradiční infrastrukturu okolních mobilních vysílačů, takže by například nešlo používat data, případně velmi omezeně a pomalu. Na Letné proto zprovozněn dočasný 5G vysílač, který zvýší kapacitu sítě.
Operátoři podobná řešení využívají poměrně často, mnohdy ve spolupráci s organizátory akcí. Může jít o demonstrace, koncerty, sportovní akce, festivaly a tak dále.
Jiná místa, kde se nárazově často scházejí lidé, jsou posilována natrvalo. Typicky se jedná o sportovní stadiony, na Lupě jsme například ukázali posílenou infrastrukturu v O2 areně, která doprovázela pro nás zlaté mistrovství světa v hokeji a vydržela napořád.
Na letenský vysílač postavený pro protivládní demonstraci se můžete podívat v naší galerii. Instalace obsahuje dva stožáry osazené několika anténami pokrývajícími plochu letenské pláně a parku. Systém je napájen pomocí dieselových generátorů. Součástí je klec s potřebnými rádiovými jednotkami. Konektivitu zajišťují mikrovlnná pojítka na stožárech (menší bílé “bubny”) schopné komunikovat v gigabitech za sekundu.
Nasazených je několik druhů antén, díky čemuž je možné pokrýt důležité frekvence pro LTE/4G a 5G, a to včetně 3,5 a 3,7 GHz, které se hodí právě pro odbavení menších a nahuštěných oblastí. Technologie jsou od společností Ericsson a Huawei.
Podobné klece se používají také pro dočasné instalace v místech, kde se čeká na zprovoznění tradičního vysílače. V létě jsme na Lupě psali o tom, že takové provizorium někdy může trvat i sedm let. V městysu Lázně Toušeň stojí na obecním pozemku podobná instalace, která dává místním spojení se světem.