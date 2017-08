 »  Podívejte se na trailer ke čtvrté sezóně kultovního seriálu Black Mirror

Jan Sedlák

Když se poprvé v roce 2011 objevil seriál Black Mirror, bylo to zjevení. Dnes má za sebou tři sezóny a nejenom mezi lidmi, kteří se točí kolem nových technologií, se z Black Mirror stal kult. V současné době se o seriál stará Netflix, který vypustil trailer na čtvrtou sezónu.

Netflix ještě přesně neuvedl, kdy nové díly vypustí do světa, mělo by se tak nicméně stát ještě letos na podzim. Série bude obsahovat šest nových epizod: Arkangel, Black Museum, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead, USS Callister.

Také nové epizody budou řešit dopady technologií na lidi a společnost – tradičně v dost depresivním duchu. Těmito tématy Black Mirror vyniká. Zabývá se například umělou inteligencí, možností přetáčet vzpomínky, nahrát svoji identitu do cloudu a žít věčně, řeší kyberšikanu, stalking, vliv „lajkování“ a „hvězdičkování“ na sociálních sítích, nebezpečný internet věcí a tak dále.

Black Mirror vyhrál několik cen (například BAFTA) a za epizodu San Junipero, která řeší právě identitu v cloudu, získal dvě nominace na Emmy. Seriál si drží vysoké hodnocení: na IMDb má 8,9 z 10 a na ČSFD 89 procent.