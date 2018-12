 »  Podle ministerstva průmyslu je už čtvrtina českých domácností připravena na DVB-T2

Jan Brychta

Podle průzkumu ministerstva průmyslu a obchodu, který v polovině září uskutečnila na vzorku 1209 respondentů agentura Median, je už čtvrtina českých domácností připravena na přechod na DVB-T2. Tohle číslo by se podle vyjádření Českých Radiokomunikací mělo do konce roku ještě zvýšit díky nákupní sezóně.

Podle citovaného průzkumu je na terestrické platformě závislých 45 procent českých domácností. Stoupá informovanost obyvatel – podle výzkumu MPO deklaruje již 82 procent dotazovaných, že jsou informováni o přechodu na DVB-T2.

Výhradně jinou než zemskou platformu využívá 36 procent dotazovaných, čtyři procenta nepřijímají televizi vůbec. Nový standard DVB-T2 v přechodových sítích, které pokrývají svým signálem 99.6 procent obyvatel, již přijímá více než 25 procent domácností. Zhruba polovina těchto diváků řeší příjem set top boxem a polovina dotazovaných si pořídila novou televizi s vestavěným tunerem pro DVB-T2.



Jako užitečné se jeví souběžné vysílání ve standardu DVB-T a DVB-T2, které kladně hodnotí 57 procent respondentů. Jako významné aspekty hodnotí:

Možnost vybrat si nejvhodnější přijímač (47 %)

Možnost posoudit kvality a výhody DVB-T2 (42 %)

Lepší rozhodnutí o postupu při vypínání DVB-T (38 %)

Úspora nákladů domácnosti (22 % )

Urychlení rozhodnutí o postupu při přechodu na DVB-T2 (21 %)

V rámci dat, poukazujících na přirozenou obměnu televizních přijímačů se prokázalo, že nejvíce televizorů v domácnostech má stáří od pěti do šesti let. Televizí ve stáří deseti a více let vlastní dosud necelých šest procent domácností a 16 procent domácností má již novou televizi mladší dvou let.