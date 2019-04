 »  Podle NKÚ porušilo GFŘ při správě IT systémů rozpočtovou kázeň za 428 milionů

Karel Wolf

Generální finanční ředitelství (GFŘ) mělo svým přístupem k provozu a rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (IS ADIS) porušit rozpočtovou kázeň za 428 milionů korun, pořídit nepotřebné IT technologie a prohloubit závislost na současném dodavateli. To je alespoň závěr prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu.

Kontroloři během ní prověřili, jak Generální finanční ředitelství v letech 2011 až 2017 hospodařilo s penězi na provoz, podporu a rozšiřování Automatizovaného daňového informačního systému (IS ADIS), jednoho z nejstarších informačních systémů státu, který funguje již od roku 1993.

Kontrola zjistila, že GFŘ v rámci provozu a rozšíření IS ADIS zadávalo zakázky bez soutěže formou tzv. jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU), pro což podle NKÚ nebyl zjevný důvod a několika případech soutěže naopak diskriminovalo uchazeče podmínkami otevřené soutěže. Tím GFŘ podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 428 milionů korun. GFŘ také mělo v důsledku prohloubit závislost na dodavateli IS ADIS a pořídit technologie, které nepotřebovalo.

Pro potřeby zavedení EET GFŘ rozhodlo pořídit hardwarové vybavení a další ICT produkty. Podmínky soutěže GFŘ připravilo tak, že o účasti potenciálních uchazečů rozhodovala společnost dodávající IS ADIS – dodávku a instalaci hardwaru GFŘ podmínilo tím, že uchazeč bude od této firmy mít autorizaci, což byla podle NKÚ chyba a také se jednalo o jeden z postupů, kterými GFŘ v této zakázce diskriminovalo možné uchazeče. Mělo se tak dopustit porušení rozpočtové kázně ve výši 186 milionů korun.

„Vytvoření samostatného informačního systému pro elektronickou evidenci tržeb (EET) zadalo GFŘ dodavateli IS ADIS, a to neoprávněně bez soutěže pomocí JŘBU. Pro takové zadání nebyly splněny zákonné podmínky – samostatný informační systém mohly dodat i jiné společnosti, a GFŘ tím tak podle NKÚ porušilo rozpočtovou kázeň ve výši 61 milionů korun. Kromě toho zbytečně prohloubilo závislost na dodavateli IS ADIS. Navíc takto postupovalo, aniž by získalo kladné stanovisko hlavního architekta eGovernmentu, což je podmínkou pro významné státní ICT projekty,“ komentuje dále NKÚ.

V rámci této zakázky pak mělo GFŘ pořídit IT vybavení v hodnotě 70 milionů korun, které přitom nepotřebovalo – potřebný výkon mohlo zajistit již pořízeným vybavením (průměrná míra využití výpočetního výkonu serverů pořízených pro zpracování dat z EET v hodnotě 48 milionů korun byla totiž jen 1,4 %). Za pozáruční podporu serverů pak GFŘ zaplatilo dalších 6,6 milionu korun. Ve většině případů se mělo jednat o úkony typu vypojení a opětovného zapojení optického kabelu či vygenerování klíče podle návodu. Jeden takový zásah v průměru vyšel na 824 tisíc korun.

V neposlední řadě se také ukázalo, že GFŘ uzavřelo některé smlouvy spojené s provozem IS ADIS, na jejichž základě nebylo možné uložit dodavateli systému sankce, když včas nezajistí jeho funkčnost, což se prý také běžně dělo. Zadávání prostřednictvím JŘBU se týkalo i dalších ICT zakázek, GFŘ se tak mělo dopustit porušení rozpočtové kázně za více než 179 milionů korun.