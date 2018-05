 »  Podle odhadu agentury Zenith proteklo loni tuzemskou reklamou 27 miliard korun

Jan Brychta

Mezi největší reklamní trhy na světě patřily v loňském roce Spojené státy (celkové tržby zde dosáhly 197,474 miliardy dolarů), následované Čínou (80,440 miliardy dolarů) a Japonskem (42,972 miliardy dolarů). Podle předpovědi mediální agentury Zenith se tyto státy udrží na stejných pozicích i v následujících letech.

Své pozice by si podle stejného zdroje měly v následujících třech letech uhájit i Británie, Německo, Brazílie a Jižní Korea. Británie tak udrží svůj náskok před Německem, který bude v roce 2020 činit necelých 3,8 miliardy dolarů.

Razantní změny predikuje Zenith pro poslední příčky Top 10 největších reklamních trhů. Francii na její aktuální osmé pozici s největší pravděpodobností předežene Austrálie a Kanada bude na aktuálním desátém místě nově nahrazena Indonésií.



Autor: Zenith Deset nejrychleji rostoucích reklamních trhů světa

