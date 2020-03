 »  Podle ředitele ČT by televizní poplatek mohl být 150 Kč měsíčně

Filip Rožánek

Generální ředitel České televize Petr Dvořák v rozhovoru pro Hospodářské noviny znovu upozorňuje na nutnost vyřešit financování a úkoly veřejnoprávní televize v následujících letech.

„Kdybych si mohl říct, co bychom potřebovali, tak bych zvýšil koncesionářský poplatek o patnáct korun, na 150 korun. To dělá pět korun za den a za to poskytujeme službu, která je skvělá. Navýšení by mohlo být jen dočasně, například do roku 2022 nebo 2024, a mohl by se hledat i jiný, modernější systém financování,“ řekl v rozhovoru ředitel ČT.

„Do konce roku 2024 bychom se měli dohodnout i na obsahu veřejné služby, jakou do budoucna poskytovat, jakými kanály ji šířit a za jakou cenu. Mohli bychom se víc pohybovat na internetu, na sociálních médiích a případně i na jiných distribučních kanálech, které dnes ještě neznáme,“ dodal Petr Dvořák.

Uvedl také, že v případě šetření televize sáhne nejprve na dramatiku, sport a zábavu, teprve pak by přišla na řadu publicistika. Celý rozhovor čtěte zde.