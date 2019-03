 »  Podpora nového hráče i možný přístup pro virtuály. ČTÚ diskutuje o aukci 5G kmitočtů

David Slížek

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zveřejnil aktualizovanou rámcovou pozici k připomínkám, které dostal k nejnovější verzi podmínek aukce 5G kmitočtů. Regulátor ji chystá na letošní podzim a před schválením konečných podmínek aukce se snaží vyvolat neformální diskusi s operátory a dalšími zainteresovanými subjekty.

Poslední verzi podmínek ČTÚ zveřejnil letos v lednu a teď publikoval také vypořádání připomínek. V materiálu není uvedeno, kdo konkrétně jednotlivé podněty podával, ČTÚ zveřejnil jen jejich anonymizovaný souhrn a své reakce. Přesto se z dokumentu dají vyčíst některé zajímavé informace o tom, jakým způsobem by měla aukce podle regulátora probíhat.

ČTÚ v rámcové pozici například potvrzuje, že počítá s tím, že část kmitočtů vyhradí případným novým zájemcům, kteří ještě v Česku žádné kmitočty nemají. Nadále se také přiklání k původnímu záměru stanovit v podmínkách aukce povinnost pokrytí tak, aby bylo celé území České republiky pokryto 5G sítí alespoň jednoho operátora. Připouští ale také to, že by se některé principy rozvojových kritérií ještě mohly změnit.

„Úspěšní uchazeči by měli povinnost pokrýt vybraná tzv. bílá místa, která v současnosti nejsou pokryta službami 4G. Specifikace a rozsah území bílých míst, stejně jako kvalita a rozsah požadovaného pokrytí, budou specifikovány v podmínkách vyhlášení výběrového řízení zveřejněných k veřejné konzultaci. ČTÚ plánuje umožnit uchazečům pokrýt tato tzv. bílá místa buď sítěmi provozovanými s využitím rádiových kmitočtů získaných ve výběrovém řízení nebo sítěmi provozovanými s využitím rádiových kmitočtů v pásmu 800 MHz,“ uvádí úřad.

Řada připomínek směřovala k závazku tzv. národního roamingu. Požadovaly například jeho zkrácení na tři roky, nebo naopak na jeho výrazné prodloužení, či třeba to, aby ČTÚ stanovil ceny nebo cenové stropy. Objevil se také návrh na vytvoření pojistky, aby operátor nemusel národní roaming poskytovat, kdyby to mělo ohrozit provoz na jeho vlastní síti.

ČTÚ ale víceméně stojí za svým návrhem. „ČTÚ v souladu s připomínkami předpokládá, že národní roaming bude podmíněn minimálními požadavky na vybudování vlastní infrastruktury oprávněným zájemcem ve formě minimálního procentuálního pokrytí území nebo obyvatelstva. Základní podmínkou pro poskytnutí 12 národního roamingu bude povinnost zabezpečení pokrytí vlastní infrastrukturou v rozsahu 20 % obyvatel České republiky. Povinnost poskytnutí národního roamingu bude časově omezená.“

Jednou ze změn ve výsledných podmínkách by podle ČTÚ mohlo být stanovení povinnosti vítězů poskytnout velkoobchodní nabídky v pásmu 700 MHz a umožnit tak vstup do nich virtuálním operátorům. Úřad v rámcové pozici potvrdil, že jejich začlenění do výsledných podmínek zváží.

Celý materiál je k dispozici na webu ČTÚ (PDF).