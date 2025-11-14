Lupa.cz  »  Podvodníci napodobují české hráče na Steamu, využívají umělou inteligenci

Jan Sedlák
Dnes
Avast Autor: Internet Info

Internetoví podvodníci rozjeli podvodnou kampaň na Steamu, největším digitálním herním obchodě s videohrami, který zahrnuje i celou platformou včetně sociální sítě hráčů. Společnost Gen Digital (dříve Avast) upozornila, že je kampaň vedená v češtině proti lokální komunitě. Jde o další příklad toho, jak je zneužívána umělá inteligence k personalizaci podvodů.

“Prostřednictvím falešných profilů, které dokonale napodobují profily skutečných přátel obětí, se je snaží přimět k registraci do týmu na turnaj ve hrách Dota 2, Counter-Strike, či dalších. Stránka k registraci je však falešná a podvodníkům slouží k získávání osobních údajů, které mohou zneužít k dalším podvodům nebo je prodat na dark webu,” uvedl Gen.

“Kyberzločinci zneužívají metody sociálního inženýrství a umělou inteligenci k tomu, aby působili přesvědčivě. Podvodníci komunikují perfektní češtinou a používají i typické herní fráze, kterými se snaží v lidech vzbudit důvěru. K tomu přispívá i to, že podvod není zcela automatizovaný – útočníci sice posílají i generické zprávy o zapojení do turnaje, ale zároveň přirozeně reagují na tok konverzace s obětí,” nastínil Jan Rubín, vedoucí výzkumu hrozeb v Genu. Ukázky komunikace naleznete v galerii.

